Россиянин попытался вывезти в Стамбул чертежи коллекционных скрипок XIX–XX веков

ФТС задержала россиянина с чертежами скрипок Амати, Гварнери и Страдивари

Tекст: Мария Иванова

Таможенники задержали россиянина, который пытался вывезти в Стамбул чертежи коллекционных скрипок XIX–XX веков, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, мужчина проходил по «зеленому коридору», когда при выборочном контроле у него обнаружили шесть печатных изданий и шестнадцать чертежей – копии форм и размеров скрипок Амати, Гварнери, Страдивари и их частей.

В багаже путешественника также нашли бумажный перфорированный ролик для механического пианино или пианолы с записью произведения Камиля Сен-Санса «Гавот» от 13 декабря 1905 года. Как отметили в пресс-службе ФТС, все эти предметы являются культурной ценностью, однако пассажир «не предъявил никаких разрешительных документов на вывоз».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК России – незаконное перемещение культурных ценностей. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, таможенники предотвратили вывоз тонны бивней мамонтов в Китай. Таможенники также пресекли контрабанду бивней моржа в Китай.

Ранее гражданин Китая спрятал ртуть и золото в ручке чемодана для контрабанды из России.