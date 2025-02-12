Таможенники пресекли контрабанду бивней моржа в Китай

Tекст: Алексей Дегтярев

В багаже задержанного иностранного гражданина нашли четыре бивня моржа общим весом почти 3 кг, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Мужчина пытался скрыть дериваты, он обмотал их скотчем и представил как «деревянные бруски». Нарушитель заявил, что купил их в поселке Забайкальск и планировал использовать для изготовления палочек для еды.

Проведенная экспертиза подтвердила, что предметы действительно являются необработанными фрагментами бивней моржа. Несмотря на то, что некоторые виды моржей внесены в Красную книгу Российской Федерации, эксперты не смогли определить подвид из-за недостаточности идентификационных признаков материала.

Возбуждено два дела об административных правонарушениях, о недекларировании товаров и о несоблюдении запретов и ограничений на вывоз товаров.

Сам нарушитель заявил, что не знал о необходимости оформления разрешительных документов и пассажирской таможенной декларации.

В 2024 году российские таможенники пресекли попытку вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией.