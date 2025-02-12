За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Таможенники пресекли контрабанду бивней моржа в Китай
Таможенники задержали иностранца в Забайкальске, который пытался вывезти в Китай необработанные бивни моржа, товар спрятали в багаже и замаскировали под деревянные бруски, сообщили в пресс-службе ФТС России.
В багаже задержанного иностранного гражданина нашли четыре бивня моржа общим весом почти 3 кг, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Мужчина пытался скрыть дериваты, он обмотал их скотчем и представил как «деревянные бруски». Нарушитель заявил, что купил их в поселке Забайкальск и планировал использовать для изготовления палочек для еды.
Проведенная экспертиза подтвердила, что предметы действительно являются необработанными фрагментами бивней моржа. Несмотря на то, что некоторые виды моржей внесены в Красную книгу Российской Федерации, эксперты не смогли определить подвид из-за недостаточности идентификационных признаков материала.
Возбуждено два дела об административных правонарушениях, о недекларировании товаров и о несоблюдении запретов и ограничений на вывоз товаров.
Сам нарушитель заявил, что не знал о необходимости оформления разрешительных документов и пассажирской таможенной декларации.
В 2024 году российские таможенники пресекли попытку вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией.