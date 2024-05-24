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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    3 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

    18 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

    54 комментария
    24 мая 2024, 23:53 • Новости дня

    Российские таможенники пресекли попытку вывоза военного оборудования на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские таможенники пресекли попытку вывоза на Украину установки для сброса ракет военной авиацией, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    «Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов», – приводит сообщение ФТС ТАСС

    Отмечается, что двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов пытались вывезти оборудование на Украину.

    Супружеская пара из Москвы собирала и перекрашивала балочные держатели в гаражном боксе. Затем иностранные координаторы организовали их транспортировку в Грузию.

    В общей сложности таможенники изъяли 12 устройств, половина из которых была обнаружена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные – в мастерской в Москве.

    В отношении москвичей и водителя задержанного транспортного средства возбуждены уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

    24 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер французского легиона, принимавший участие в боях на Украине на стороне ВСУ, взят в плен российскими силами в районе Клещеевки (ДНР).

    Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.

    Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.

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    24 мая 2024, 17:53 • Новости дня
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    Появились фото уничтоженного состава с украинской техникой под Харьковом
    @ t.me/UkrzalInfo

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером опубликовали фотографии последствий удара по составу с техникой украинской армии под Харьковом.

    В результате ударов повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда, сообщило предприятие «Украинская железная дорога», передает РИА «Новости».

    До этого «Укржелдорога» сообщала, что в ходе российских ударов в Харьковской области повреждена инфраструктура железных дорог.

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    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    24 мая 2024, 14:40 • Новости дня
    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины

    Американист Дмитрий Дробницкий: Конференцию по Украине можно считать дипломатическим провалом США

    Дробницкий: Для Байдена Джордж Клуни оказался важнее Украины
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская тема для Джо Байдена остается важной. Другое дело, что саммит в Швейцарии уже можно считать провальным. Именно поэтому президентом США, вероятно, будет принято решение туда не ехать. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно о том, что вместо Швейцарии Байден посетит Калифорнию, где с участием актеров пройдет сбор средств на его предвыборную кампанию.

    «Конференцию по Украине уже можно считать дипломатическим провалом США. Ее организацией занимался Госдепартамент, который возглавляет Энтони Блинкен – политик, не отражающий современную реальность», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что задумкой Вашингтона было «повязать» страны мирового большинства единой резолюцией, осуждающей боевые действия России.

    «Реализовать этот план Белый дом не в силах. Даже если представители этих государств приедут на саммит, выработать единую позицию по его итогам не получится из-за Индии, Китая и целого ряда других государств. При этом Вашингтон уже не может «дать заднюю» и ограничиться приглашением на мероприятие только западных стран», – детализировал собеседник.

    На этом фоне решение Байдена пропустить конференцию не вызывает вопросов. «Украинская тема для него все еще важна. Стоит ожидать, что в Соединенных Штатах будут активно освещать саммит, все-так в него вложено много политического капитала. Но, видимо, в Белом доме посчитали, что американскому президенту незачем приезжать в Швейцарию и слушать, что скажут другие», – указал Дробницкий.

    Спикер допускает, что этот случай пополнит «копилку» провалов нынешней администрации. «Байдену еще припомнят, что он тусил со своими любимыми актерами в то время, когда Украина проигрывала конфликт», – считает политолог. Ухватятся за историю в первую очередь республиканцы.

    «Так, спикер Палаты представителей Майк Джонсон может сказать, что он поссорился с половиной партии, чтобы одобрить билль помощи Киеву, а Байден решил, что Украина не столь важна, и поехал тусить с актерами», – привел пример собеседник.

    «Когда Байдена будут на кого-то менять, к нему также возникнут вопросы: где он был, каковы были приоритеты? Уже сейчас ситуация выглядит так, будто Джордж Клуни важнее Украины. Между тем у Зеленского актерского мастерства может быть и побольше», – иронично заключил Дробницкий.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент США, скорее всего, пропустит конференцию по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии. По информации источников издания, Джо Байден собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию, которое в эти дни пройдет в Калифорнии.

    15 июня американский лидер отправится со встречи G7, которая пройдет в итальянской области Апулия, в Лос-Анджелес, пишет агентство. На предвыборное мероприятие приедут актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие голливудские звезды, телеведущий Джимми Киммел и экс-президент Барак Обама.

    Как пишет Bloomberg, решение подчеркивает переход Байдена в режим активной подготовки к президентским выборам. Агентство отмечает, что в апреле Дональд Трамп впервые обошел Байдена по количеству собранных средств на кампанию – 76 млн долларов против 51 млн долларов.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    Коментарии (9)
    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

    Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство уже получило негативный информационный фон из-за позитивной реакции жителей Авдеевки на освобождение их города силами ВС России. Поэтому Владимир Зеленский не хочет повторять собственных ошибок и намерен отдать России опустевшие населенные пункты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Харьковской области.

    «Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

    «Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

    «К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

    «Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

    Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

    Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

    Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

    Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.

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    24 мая 2024, 13:46 • Новости дня
    Боец ВСУ перешел на сторону России вместе с танком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий под Донецком перешел на российскую сторону, угнав танк ВСУ, сообщил источник в силовых структурах ДНР в пятницу.

    Бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев угнал украинский Т-64 и сдался российским войскам, сказал собеседник ТАСС.

    Телеканал 360 отметил, что мужчина угнал боевую машину, чтобы максимально безопасно исполнить свой план. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

    В 2022 году он оказался в рядах ВСУ, после того как вернулся на Украину из Польши.

    Ранее действующий летчик ВСУ перешел на российскую сторону.

    Коментарии (7)
    24 мая 2024, 12:30 • Новости дня
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим распорядился принудительно эвакуировать детей и их представителей из более чем 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило министерство реинтеграции страны.

    Планируется провести эвакуацию из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов, оттуда планируют забрать 123 ребенка, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это дети-сироты, лишенные опеки родителей. Эвакуацию проведут в течение 60 суток, сначала их направят в Харьков, а затем – в Волынскую область.

    Руководитель украинской областной военной администрации Олег Синегубов пояснил, что из приграничных районов региона эвакуировали свыше 11 тыс. человек.

    До этого в апреле подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 поселков.

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    24 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    На Украине решили направить большую часть генштаба ВСУ в боевые части

    На Украине решили направить 60% генштаба ВСУ в боевые части

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Численность генерального штаба вооруженных сил Украины планируется уменьшить более чем наполовину, высвободившихся военных отправят в боевые части, заявил начальник главного управления оборонного планирования генштаба ВСУ генерал Евгений Острянский.

    Планируется оптимизировать штатную численность ряда структурных подразделений и органов военного управления, заявил Острянский, передает ТАСС.

    Штатная численность генштаба уменьшится на 60%, в ходе реформ расформируют несколько структур, создадут новые и оптимизируют существующие. Эти меры направлены на устранение дублирования функций.

    Высвободившийся личный состав направят в органы управления оперативного и тактического уровней и в боевые воинские части. Это должно улучшить ротацию подразделений.

    В феврале 2024 года американская пресса сообщала, что из-за нехватки людей в сухопутных силах ВСУ там отмечается падение боевого духа.

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    24 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Мэр Харькова предложил построить подземный город

    Мэр Харькова заявил о планах построить подземный город за 225 млн евро

    Мэр Харькова предложил построить подземный город
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части Харькова планируется построить подземный город со школой, паркингами, торговыми площадками и медучреждениями, на него необходимо 225 млн евро, власти ищут инвесторов, заявил мэр Игорь Терехов.

    Мэр отметил, что город необходим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, туда можно будет попасть через метрополитен. Терехов признал, что для реализации проекта потребуется очень много денег, власти ищут инвесторов, пишет РБК.

    Проект подземного города разработали местные архитекторы совместно с британским бюро Нормана Фостера, он был презентован на международном бизнес-форуме в Люксембурге.

    Ранее Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области. До этого ВСУ начали создавать огневые позиции в жилых кварталах Харькова.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему в планах Москвы пока нет Харькова.

    Коментарии (33)
    24 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    Украинским СМИ вновь разрешили оскорблять российских солдат
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отменил рекомендации, запрещавшие журналистам использовать оскорбительные выражения в адрес Вооруженных сил РФ.

    Документ, ранее опубликованный на сайте нацсовета, был удален и более недоступен как по прямой ссылке, так и через поиск на сайте, передает РИА «Новости».

    В среду нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    Ранее политолог Владимир Скачко сказал газете ВЗГЛЯД, что попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздало.

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    24 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС

    Сальдо: Украина открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на ДнепроГЭС, и в настоящее время идет массовый сброс воды.

    «Противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

    По словам Сальдо, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит, однако острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по важнейшему объекту энергетической системы Украины – Днепрогэс.

    Сама плотина не получила повреждений в ходе удара, однако большая часть машинных отделений ГЭС оказалась повреждена или разрушена.

    Коментарии (2)
    24 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух

    Daily Beast: Украинские военные жалуются на снабжение и низкий моральный дух

    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская газета Daily Beast пишет, что украинские военные жалуются на то, что население больше не сможет тратить собственные деньги на покупку дронов для ВСУ, а также на низкий моральный дух.

    По словам старшины взвода, расположенного рядом с Константиновкой в Донбассе, волонтеры тратят деньги на покупку дронов, стоимость которых варьируется от 15 тыс. долларов до более чем 30 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что они больше не смогут позволить себе снабжать ВСУ, поскольку экономика Украины рушится и люди исчерпывают свои ресурсы.

    Газета отмечает также низкий уровень морального состояния военнослужащих ВСУ и слабом здоровье находящихся на передовой военных старшего возраста. Издание отмечает, что продвижение российских войск под Харьковом за неделю стало самым стремительным прогрессом с начала конфликта, а Украина не сможет сдержать мощь ВС России, которые атакуют сразу на нескольких участках фронта.

    Издание утверждает, что, если Харьковская область падет, Россия будет контролировать Восточную Украину и разделит страну надвое, что не позволит Киеву восстановить контроль над всей своей территорией.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times заявил, что западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины.

    Коментарии (12)
    24 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине

    Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя

    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Коллективный Запад хочет помочь Украине не начать переговоры с Россией, а улучшить и стабилизировать положение на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

    Коментарии (3)
    24 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    В немецком Гессене начали учить школьников украинскому языку

    Власти в немецком Гессене решили ввести в школах украинский язык в качестве второго иностранного

    В немецком Гессене начали учить школьников украинскому языку
    @ Arne Dedert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти федеральной земли Гессен хотят стать первым регионом Германии, который введет в школах украинский язык в качестве второго иностранного, говорится в сообщении местных властей.

    Как заявил министр культуры и образования Гессена Армин Шварц, Германия хотела бы предоставить украинцам более широкие образовательные и профессиональные перспективы, и в наступающем учебном году украинский язык будет предложен в качестве второго иностранного языка в школах, передает ТАСС

    По его словам, это означает, что первые школы региона, где учатся много украинских детей, приступят к тестовому этапу, к ним также могут присоединиться учащиеся, не имеющие украинского происхождения.

    Ранее в Германии предложили не платить пособие украинским уклонистам.

    Коментарии (9)
    24 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине

    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня в Швейцарии, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, в данный период президент США должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Известно, что вице-президент США Камала Харрис также не планирует там присутствовать.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Правительство Британии самоубилось из-за ВСУ

      В Великобритании объявлено о проведении досрочных парламентских выборов. Вместо того чтобы держаться за власть до 2025 года, правительство Риши Сунака готовится уйти уже летом. Причина тому – угрожающая для ВСУ ситуация на фронте.

    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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