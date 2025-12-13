  • Новость часаСША решили снять санкции с белорусского калия
    Цены на газ загоняют руководство США в политическую ловушку
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    Лидеров BLM обвинили в краже миллионов долларов на борьбу с расизмом
    Назван единственный собственник квартиры Долиной
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами
    Bild сообщила о подключении Бундесвера к операции «Восточный щит»
    Axios: США сочли прогрессом слова Зеленского о референдуме
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях
    В Госдуме заявили о необходимости увеличить число уроков математики и русского языка
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    13 декабря 2025, 15:41 • Новости дня

    Коул оценил советы Лукашенко по конфликту на Украине

    Коул: Лукашенко дает хорошие советы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко разные вопросы, и отметил его помощь и рекомендации по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, передает БелТА.

    После переговоров с Лукашенко в Минске Коул рассказал журналистам, что обсуждал с белорусским лидером разные вопросы, включая ситуацию на Украине.

    «Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», – отметил американский дипломат.

    Особое внимание Коул уделил роли Лукашенко в мирном процессе, подчеркнув его давние и хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По словам дипломата, благодаря такому личному контакту Лукашенко способен давать рекомендации, полезные для урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Коул отметил, что президент России может прислушиваться к советам белорусского лидера или не принимать их, но такой канал коммуникации способствует продвижению мирного процесса.

    Коул назвал переговоры с Лукашенко продуктивными. По его словам, стороны обсуждали не только ситуацию на Украине, но и вопросы, связанные с Венесуэлой, а также отношения между США и Белоруссией. Дипломат рассказал, что разговор прошел в конструктивном ключе и был посвящен будущему, в частности – путям сближения Вашингтона и Минска с целью нормализации отношений.

    Отвечая на вопрос о необходимых шагах для дальнейшего улучшения двусторонних отношений, Коул отметил, что стороны уже начали двигаться в правильном направлении: снимаются санкции, освобождаются заключенные, регулярно ведется диалог. По его мнению, такой обмен идеями позволяет перейти от первых «младенческих шагов» к более уверенной фазе сотрудничества.

    Ранее Коул объявил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа снимаются санкции с белорусского калия.

    10 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Литва потребовала от Белоруссии вернуть грузовики

    МИД Литвы вручил ноту протеста Белоруссии за изъятие грузовиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое ведомство Литвы передало Минску официальный протест в связи с задержанием литовских грузовиков и требованием вернуть имущество компаний Евросоюза.

    Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства Белоруссии и передало ему ноту протеста. Поводом стали продолжающиеся, по мнению литовской стороны, гибридные атаки с территории Белоруссии, сообщает МИД Литвы.

    В частности, в Вильнюсе выразили недовольство действиями Белоруссии по принудительному изъятию имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Евросоюза.

    В заявлении отмечается, что литовская сторона требует возврата задержанных на белорусской территории литовских грузовиков. Также Литва настаивает, чтобы Минск обеспечил эффективный контроль за воздушным пространством на границе двух стран.

    МИД Литвы подчеркивает, что подобные действия Белоруссии нарушают права европейских граждан и компаний. В ведомстве добавили, что аналогичные требования уже передавались белорусской стороне и призвали их выполнить в ближайшее время.

    Напомним, накануне власти Белоруссии выявили личность человека, который запустил беспилотник с территории Литвы и сейчас разыскивают его после падения аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее назвал действия Литвы провокацией ради получения дополнительного финансирования от Евросоюза.

    Белоруссия готова приобрести скоропортящиеся грузы литовских перевозчиков, чьи грузовые автомобили оказались заблокированы на территории республики после закрытия границы Вильнюсом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    12 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear

    Экономист Любич: Иск Банка России создает критические риски для Бельгии

    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет. Они ссылаются на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал решение ЦБ подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

    «Формальная цель иска Банка России к Euroclear – взыскание убытков, причем во множестве юрисдикций, которые признают решение российского суда», – отметил экономист Антон Любич. По его мнению, в текущих мировых раскладах существует высокая вероятность того, что вердикт примут к сведению и в США. А это, в свою очередь, создаст для бельгийского депозитария критические риски в функционировании, добавил собеседник.

    Эксперт напомнил, что Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет, ссылаясь на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. «Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость», – уточнил аналитик.

    «Перефразируя Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», – заключил Любич.

    Ранее Банк России сообщил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. ЦБ принял такое решение «в связи с незаконными действиями депозитария», а также из-за официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

    «Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в сообщении регулятора.

    Накануне, 11 декабря, дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее продлевавшуюся каждые полгода. По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что такой шаг поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о природе позиции Брюсселя.

    Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В начале декабря Еврокомиссия представила два варианта решений для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Одно из них предполагает выдачу «репарационного кредита» в размере 210 млрд евро из замороженных российских активов.

    ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений. «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – отметил регулятор.

    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    11 декабря 2025, 22:32 • Новости дня
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    12 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    Глава Пентагона Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине
    @ Ron Sachs/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр армии США Дэн Дрисколл был исключен из переговорного процесса по Украине по решению шефа Пентагона Пита Хегсета, сообщает Telegraph.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил министра армии Дэна Дрисколла от участия в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК. Такое решение было принято после того, как Дрисколлу поручили представить Владимиру Зеленскому план из 28 пунктов, предполагающий согласие Украины уступить Донбасс России, но глава киевского режима отверг этот документ.

    The Telegraph отмечает, что Хегсет принял меру после превышения Дрисколлом полномочий. «Наша делегация была удивлена», – заявил один из украинских чиновников. По его мнению, Дрисколлу «не разрешили приехать».

    Министра армии относят к группе вице-президента Джей Ди Вэнса, конкурирующей с группой под руководством госсекретаря Марко Рубио, которая будет представлять США на переговорах в Париже. Активное участие в разрешении конфликта также принимает «бизнес-группа» под руководством посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    CNN ранее сообщал о напряженности между Хегсетом и Дрисколлом, связанной с его близостью к Белому дому и Вэнсу. Несколько месяцев обсуждался вариант замены главы Пентагона на Дрисколла. Сам Дрисколл отрицал конфликт, называя Хегсета «силой добра». По данным пресс-секретаря Белого дома, Хегсет остается вовлеченным в доклады Трампу по ситуации на Украине.

    Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда городов и спорных территорий – лишь вопрос времени. СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины.

    Газета ВЗГЛЯД в статье «Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом» писала, что Уиткофф и Кушнер были основными составителями первоначальной версии «мирной концепции Трампа» из 28 пунктов. Представил эту версию украинцам министр армии США Дэн Дрисколл. Трамп остался доволен его работой.

    12 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    США депортировали украинских блогеров Захара и Ангелину Павелко

    Tекст: Денис Тельманов

    Популярные украинские блогеры были вынуждены срочно уехать из США с тремя чемоданами, двумя ручными кладями, тремя посылками и собакой.

    Популярные украинские блогеры Захар и Ангелина Павелко были депортированы из США, передает РИА «Новости»

    В своем видеоролике в TikTok Ангелина рассказала: «Нас депортировали из США. У нас был ровно один день, просто чтобы собрать свои вещи и покинуть эту территорию».

    В ролике Павелко отметила, что на сбор вещей у них был всего день, а с собой они увезли три чемодана, две ручные клади и три посылки весом примерно 25 килограммов, а также собаку.

    Место следующего пребывания блогеры не озвучили, подписав его в видео вопросительными знаками.

    На совместный аккаунт Захара и Ангелины в TikTok подписаны более 1,5 млн человек, на аккаунт Ангелины – около 1,3 млн подписчиков.

    По информации газеты Washington Post, ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала о подготовке масштабной депортации украинцев из страны, называя цифру порядка 80 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число заявлений на временное убежище в России от граждан 24 недружественных стран за девять месяцев 2025 года достигло 2 762, больше всего таких заявлений подают украинцы.

    Почти 200 тыс. украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери правового статуса из-за задержек с его продлением при администрации Дональда Трампа.

    Депортированные из США украинцы не остаются на родине, среди них есть мужчины призывного возраста, которые не собираются воевать и будут уклоняться от этого, используя любую возможность.

    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    12 декабря 2025, 12:30 • Новости дня
    Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    Кремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва пока не ознакомилась с обновленной версией мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине и сомневается, что новый документ будет устраивать российскую сторону. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

    Москва не видела обновленного после переговоров США с Киевом варианта американского мирного плана, передает ТАСС.

    Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил журналистам, что «откорректированных версий американских проектов мы не видели». По его словам, многое из содержания этих документов Москве может не понравиться, когда они будут предоставлены.

    Ушаков отдельно подчеркнул, что американская сторона согласует свои инициативы не только с европейскими партнерами, но и с украинской стороной, после чего результаты обсуждений должны быть представлены российской стороне. Он также добавил, что пока идет активный мозговой штурм среди инициаторов плана, но документов Москве на текущий момент не передавали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина намерена предложить Соединенным Штатам создать свободную экономическую зону в Донбассе для привлечения американских инвесторов.

    Владимир Зеленский допустил возможность создания для Украины аналога «плана Маршалла» и подписание соглашений с США о восстановлении страны и гарантиях безопасности.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по мирному плану по урегулированию конфликта на Украине.

    12 декабря 2025, 07:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    @ Daniel Torok/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защищать суверенитет европейских избирателей, выступив против вмешательства внешних сил в политические процессы.

    Урсула фон дер Ляйен обратилась к президенту США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в выборы на территории Европы, сообщает РИА «Новости».

    В беседе с Politico фон дер Ляйен подчеркнула, что европейцы самостоятельно выбирают своих лидеров.

    «Послушайте, в целом, когда речь идет о выборах, решать, кто станет лидером страны, не нам, а народу этой страны. Это совершенно ясно. Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать», – сказала она.

    До этого Белый дом обнародовал стратегию национальной безопасности США, которая призывает европейские страны брать на себя ответственность за оборону и подчеркивает разногласия между США и Европой по вопросам политики в отношении конфликта на Украине.

    Ранее экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что план Трампа по украинскому урегулированию показал неэффективность стратегии «попустительства» Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа.

    11 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    Сенатор США Грэм призвал захватывать российские танкеры с нефтью
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предложил применять захват танкеров, как у побережья Венесуэлы, к российским судам из так называемого теневого флота.

    Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, призвал к захвату российских нефтяных танкеров, которые он назвал частью «теневого флота». Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он поддержал недавний захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы Соединенными Штатами, отметив, что полностью одобряет действия президента США Дональда Трампа.

    Грэм в своей публикации заявил: «Эта модель может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот (России)». По его мнению, подобное решение станет эффективным средством борьбы с обходом санкций через альтернативные схемы поставок энергоносителей.

    Американский президент Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США и заявил о наличии весомых причин для такого решения.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что власти США разъяснят основания задержания танкера с венесуэльской нефтью у побережья Венесуэлы.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал захват танкера американскими военными пиратством и поддержал позицию Венесуэлы.


    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    12 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Лукашенко предложил Трампу «решить кое-какие вопросы»
    Лукашенко предложил Трампу «решить кое-какие вопросы»
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры со спецпосланником США Джоном Коулом и выразил готовность обсудить с американским лидером Дональдом Трампом важные вопросы в условиях меняющейся международной ситуации.

    Лукашенко провел встречу с новым спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Глава государства тепло поприветствовал американского дипломата и поздравил его с назначением, передает БелТА.

    Лукашенко отметил: «Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Белоруссии у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем».

    В ходе беседы белорусский президент положительно высказался о действиях Дональда Трампа, подчеркнув, что тот ему «очень нравится своими действиями» в последнее время, добавив, что его слова не связаны с лестью.

    Лукашенко подчеркнул, что в нынешней международной обстановке появляется все больше вопросов: «Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы».

    Ранее Лукашенко положительно оценил попытки Соединенных Штатов урегулировать ситуацию на Украине, особо отметив стремление президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия. Также президент Белоруссии выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

    12 декабря 2025, 09:08 • Новости дня
    Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны из-за Украины

    Трамп: «Игры» на Украине могут привести к Третьей мировой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Украине может привести к Третьей мировой войне, если стороны не прекратят «игры» и не начнут переговоры, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о риске начала Третьей мировой войны в случае эскалации ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    На одном из мероприятий в Белом доме он заявил, что подобные вещи могут выйти из-под контроля. По его словам, он на днях «кого-то» предупредил, что конфликт может перейти критическую черту.

    «Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите Третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», – отметил президент США.

    Трамп объяснил, что США вовлечены в украинскую тему только с точки зрения переговоров, но не напрямую в конфликт, настаивая на необходимости урегулирования. Он считает, что Вашингтон находился близко к заключению сделки и с Россией, и с Украиной. По мнению Трампа, Киев и Европа рассчитывают на участие США для разрешения ситуации.

    Он также призвал оценивать складывающуюся обстановку максимально трезво. Американский лидер не стал уточнять, к кому он адресовал свои слова об угрозе мировой войны. По опубликованным ранее сообщениям, Трамп находится на связи с представителями нынешней администрации США в онлайн-режиме. С президентом России Владимиром Путиным Трамп последний раз разговаривал 16 октября, что стало их восьмым контактом в этом году; новых бесед пока не планируется, об этом сообщил Кремль в декабре.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с лидерами Франции, Британии и Германии в жесткой форме.

    Дональд Трамп требовал от них оказать давление на Владимира Зеленского.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сильно разочарован ходом переговоров по Украине.

    Украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана, включающий 20 пунктов.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Британия, Франция и Германия сознательно препятствуют урегулированию ситуации на Украине.

    12 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    Минобороны заявило о причастности USAID к тестированию фармпрепаратов на украинцах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское Министерство обороны обнародовало новые данные о проведении испытаний фармацевтических препаратов на украинском населении и роли американского агентства по международному сотрудничеству (USAID) в этих программах.

    Ведомство в своем Telegram-канале указало, что продолжает анализ материалов, собранных в 2025 году во время спецоперации.

    В документах говорится о нарушениях странами Запада и Украиной международных конвенций, связанных с запретом химического и биологического оружия, а также договоров по ядерной безопасности. Профессор Корнельского университета Дейв Коллум в интервью журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года подтвердил факты тестирования фармпрепаратов на украинцах в 38 лабораториях.

    В пояснениях Минобороны отмечается, что скрывать подобные исследования позволяет тот факт, что заказчиками выступали не военные ведомства, а гражданские и неправительственные структуры. Среди них особо выделено USAID, которое было ликвидировано по решению президента США Дональда Трампа.

    Также ведомство указало на причастность USAID к финансированию учений Event-201 в США, целью которых была отработка сценариев борьбы с неизвестным коронавирусом. Эти учения прошли в октябре 2019 года, непосредственно перед началом пандемии COVID-19.

    Минобороны напомнило, что в феврале 2025 года занимавший пост главы департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск называл USAID «преступной организацией».

    Ведомство отметило, что это подтверждает выводы о причастности агентства к преступной деятельности, в том числе к попытке государственного переворота на Украине и ведению информационной войны против России.

    Ранее кубинский премьер Мануэль Марреро обнародовал информацию о связи цифровой платформы El Toque с USAID и госдепартаментом США.

    До этого бывшая глава USAID Саманта Пауэр заявляла, что с 2022 года агентство ежемесячно переводило Украине 1,5 млрд долларов наличными.

    11 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    В Белом доме заявили о разочаровании Трампа Украиной и Россией

    Левитт: Трамп очень разочарован ходом переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США примут участие во встрече в Париже по Украине, если посчитают ее полезной, президент США Дональд Трамп разочарован обеими сторонами конфликта, он не хочет «встреч ради встреч», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Во время регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США отправят своего представителя на встречу в Париже 13 декабря, если сочтут это полезным, передает ТАСС. По ее словам, решение о присутствии еще не принято, а отправка делегата состоится только в случае, если появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

    Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп крайне разочарован обеими сторонами конфликта и больше не поддерживает встречи ради встреч.

    «Он не хочет разговоров. Он хочет действий», – заявила Ливитт.

    Она также подтвердила, что президент полностью осведомлен о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию ситуации на Украине.

    Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что в субботу в Париже планируется обсуждение мирного плана представителями США, Украины, Франции, Германии и Британии.

    Ранее украинская сторона передала администрации США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала новых предложений по урегулированию конфликта на Украине от Владимира Зеленского и западноевропейских стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает главным приоритетом достижение гарантированного и устойчивого долгосрочного мира на Украине, а не временное перемирие.

    13 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    США решили снять санкции с белорусского калия

    Коул: США снимают санкции с белорусского калия по указу Трампа

    США решили снять санкции с белорусского калия
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа снимаются санкции с белорусского калия, заявил спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул.

    США приняли решение снять санкции с белорусского калия, сообщил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул на брифинге в Минске, передает БелТА. «Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», – отметил Коул.

    Коул уточнил, что обсуждение санкций будет продолжено, и подчеркнул, что нынешнее решение – только первый шаг. Он выразил надежду, что по мере нормализации отношений между Минском и Вашингтоном количество санкций будет сокращаться.

    Американский дипломат высказал пожелание, чтобы в будущем стороны пришли к полному снятию всех взаимных ограничений.

    Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании «Беларуськалий» в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.

    Ранее управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) исключило из санкционного списка, связанного с Белоруссией, несколько компаний.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны, вводя санкции против России и Белоруссии, фактически «стреляют себе в ногу».

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

