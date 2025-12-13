Коул оценил советы Лукашенко по конфликту на Украине

Коул: Лукашенко дает хорошие советы по Украине

Tекст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, передает БелТА.

После переговоров с Лукашенко в Минске Коул рассказал журналистам, что обсуждал с белорусским лидером разные вопросы, включая ситуацию на Украине.

«Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», – отметил американский дипломат.

Особое внимание Коул уделил роли Лукашенко в мирном процессе, подчеркнув его давние и хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По словам дипломата, благодаря такому личному контакту Лукашенко способен давать рекомендации, полезные для урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Коул отметил, что президент России может прислушиваться к советам белорусского лидера или не принимать их, но такой канал коммуникации способствует продвижению мирного процесса.

Коул назвал переговоры с Лукашенко продуктивными. По его словам, стороны обсуждали не только ситуацию на Украине, но и вопросы, связанные с Венесуэлой, а также отношения между США и Белоруссией. Дипломат рассказал, что разговор прошел в конструктивном ключе и был посвящен будущему, в частности – путям сближения Вашингтона и Минска с целью нормализации отношений.

Отвечая на вопрос о необходимых шагах для дальнейшего улучшения двусторонних отношений, Коул отметил, что стороны уже начали двигаться в правильном направлении: снимаются санкции, освобождаются заключенные, регулярно ведется диалог. По его мнению, такой обмен идеями позволяет перейти от первых «младенческих шагов» к более уверенной фазе сотрудничества.

Ранее Коул объявил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа снимаются санкции с белорусского калия.