Лукашенко назвал санкции Запада «выстрелом в ногу»

Tекст: Евгения Караваева

Западные страны, вводя санкции против России и Белоруссии, фактически «стреляют себе в ногу», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главами белорусских дипломатических миссий, сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, Евросоюз с 2020 года уже принял 18 пакетов санкций, но их число ежегодно сокращается. В 2022 году было принято пять пакетов, затем четыре, потом три, а в текущем году – только один. Президент предположил, что европейские страны либо уже не находят новых возможностей для ограничений, либо понимают вредность санкционной политики для самих себя.

Лукашенко также отметил, что Минск и Москва прошли совместное испытание на прочность – испытание, которым стало давление Запада. Как подчеркнул президент, союз Белоруссии и России является не формальным, а реально работающим механизмом.

«Наши отношения с Россией сейчас на очень высоком подъеме. Минск и Москва вместе прошли серьезную проверку на прочность. И выдержали это испытание», – сказал Лукашенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, сенатор США пригрозил России сменой санкционных правил в исполнении Трампа. В это время Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США.