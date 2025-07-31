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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    29 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    6 комментариев
    31 июля 2025, 02:10 • Новости дня

    Сенатор США пригрозил России сменой санкционных правил в исполнении Трампа

    Сенатор США пригрозил России сменой санкционных правил в исполнении Трампа
    @ Telegram-канал Роскосмоса

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, в высокопарном обращении к России предупредил, что мастерство справляться с санкциями скоро будет разрушено сменой правил игры в исполнении президента США Дональда Трампа.

    «Россия, ты права насчет санкций. Тебе удалось их избежать, ты научилась с ними жить. Видимо, ты не понимаешь, что президент Трамп меняет правила игры и собирается ввести пошлины для стран, покупающих твою нефть и газ», – написал Грэм в соцсети Х.

    Сенатор предположил, что, возможно, России стоит в ближайшее время связаться с этими странами и узнать, «относятся ли они к этому так же легкомысленно, как ты».

    «Значительное двухпартийное большинство готово помочь президенту Трампу в этом начинании», – закончил сенатор из списка террористов и экстремистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в эффективности стратегии санкций против России.

    При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что российская экономика, несмотря на длительное давление санкций, продолжает устойчиво работать, что подтверждает формирование определенного иммунитета к западным ограничениям.

    30 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции

    Песков: Кремль принял к сведению угрозу санкций США через десять дней

    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль принял к сведению заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций против России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль принял к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся возможного введения санкций против России, но Москва пока не планирует давать более развернутых комментариев по этому поводу, передает ТАСС.

    Песков подтвердил, что Кремль внимательно отслеживает все высказывания Трампа по этому вопросу, а также заявления других зарубежных политиков о возможном введении санкций.

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Трамп заявил, что исход конфликта на Украине остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (5)
    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    Комика Хрусталева сняли с рейса Калининград - Москва за дебош
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, Хрусталев находился в состоянии алкогольного опьянения, громко выражался нецензурной лексикой и оскорблял других пассажиров. Кроме того, он вступил в конфликт со стюардессой.

    Из-за произошедшего рейс был задержан, а в отношении Хрусталева составлен административный протокол.

    Хрусталев является актером, комиком и телеведущим, а также бывшим участником КВН и Comedy Club.

    Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после того, как он отказался пересесть с аварийного ряда на другое место, что привело к конфликту с бортпроводницей.

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    30 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила инициативу мэра Львова об обмене эксгумированных останков советских воинов на украинских военных с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что в фильме героиня вскрывала гробницы ради материальных ценностей, а во Львове подобное происходит «от безысходности».

    Дипломат подчеркнула, что даже в тяжелых условиях люди не доходили бы до «такого безумия» – устраивать нечто подобное с останками погибших. По словам Захаровой, подобные действия вызывают вопрос о том, «какие сатанинские практики» нужно исповедовать, чтобы начать «буквально торговать останками» в современном обществе.

    Захарова также провела аналогии с преступлениями Третьего рейха, отметив, что и тогда люди совершали ужасающие поступки без видимой необходимости. Она подчеркнула, что человек способен дойти до разной степени безумия, и связала происходящее во Львове с подобными проявлениями.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.

    Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».

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    30 июля 2025, 20:38 • Новости дня
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    Индия пообещала ответ США на введение 25% пошлин Трампом
    @ Henning Von Jagow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Индии намерены принять меры для защиты своих национальных интересов после решения США ввести 25% пошлины на индийские товары.

    В индийском Минпромторге подчеркнули, что правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения своих национальных интересов и уделяет особое внимание защите фермеров, предпринимателей и малого бизнеса, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о пошлинах на индийские товары и сейчас изучают возможные последствия этого шага для двусторонней торговли.

    В ведомстве также напомнили, что Индия и США на протяжении последних месяцев проводили переговоры о заключении «справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного» торгового соглашения, и индийская сторона по-прежнему привержена этой цели.

    Ранее Трамп пригрозил Индии пошлинами в 25%.

    Он также сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

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    30 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Джимми Дор выразил мнение, что СВО завершится «на условиях» президента России Владимира Путина.

    Американский ведущий Джимми Дор заявил, что многие аналитики прогнозировали завершение спецоперации на Украине именно на условиях президента России, передает RT.

    Дор отметил, что такие прогнозы существовали уже в самом начале конфликта.

    В интервью журналисту Рику Санчесу он подчеркнул, что Дональд Трамп, вероятно, хотел бы выгодного для Запада завершения событий. Однако, по словам Дора, «этого не произойдет, потому что Путин сейчас контролирует ситуацию».

    Ранее Трамп усомнился в эффективности стратегии санкций против России.

    Президент США отметил, что исход конфликта на Украине пока остается неясным.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Комментарии (35)
    30 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает

    NYT: Трамп признал, что новые санкции против России могут не сработать

    Трамп усомнился, что стратегия санкций против России сработает
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в действенности финансовых санкций против России, отметив возможность их ограниченного влияния на действия Москвы, сообщает The New York Times.

    Американский лидер вновь заявил о намерении ввести тарифы и другие финансовые меры против России, но подчеркнул, что «это может сработать, а может и нет», передает The New York Times.

    По словам Трампа, решение будет принято в течение десяти дней, однако он не уверен, что такие шаги заставят российское руководство остановить конфликт на Украине.

    Трамп отметил, что президент Владимир Путин, по его мнению, не заинтересован в завершении боевых действий, и выразил сомнения в способности тарифов повлиять на Кремль. Он добавил: «Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он, очевидно, скорее всего, хочет сохранить войну».

    Эксперты, цитируемые изданием, считают, что Россия за последние три года значительно укрепила свою экономику для противостояния западным санкциям, однако по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Согласно их мнению, ограничения в энергетической сфере могут причинить больше ущерба, чем тарифы на ограниченный объем российского экспорта в США.

    Некоторые аналитики отмечают, что у Трампа остаются возможности усилить давление на Москву, в том числе через ужесточение санкций против российской банковской системы, введение потолка цен на нефть и координацию политики с союзниками по НАТО. Кремль сдержанно отреагировал на заявления Трампа, а российские официальные лица иронизировали по поводу изменения сроков его ультиматумов.

    Ранее Госдеп США заявил, что страна учла риски негативных последствий введения новых санкций против России.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что если договоренность по Украине не будет достигнута в течение десяти дней, против России могут быть введены санкции, пошлины и другие меры.

    Кремль подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на заявления Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Дональд Трамп пытается напугать российских покупателей нефти.

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    30 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков прокомментировал данные СВР о выдвижении Залужного в президенты Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный может быть выдвинут кандидатом в президенты Украины, «говорит сама за себя», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать какие-либо подробные комментарии по поводу сведений, озвученных Службой внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС. По его словам, эта информация настолько очевидна, что не требует дополнительных разъяснений.

    «Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», – сказал Песков.

    Ранее СВР сообщила, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского его замену на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Журналист Сеймур Херш заявлял, что США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно.

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    30 июля 2025, 15:29 • Новости дня
    Трамп подтвердил введение пошлин на товары из десятка стран с 1 августа
    Трамп подтвердил введение пошлин на товары из десятка стран с 1 августа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не станут откладывать введение таможенных пошлин для более чем десяти государств.

    По словам Трампа, крайний срок введения новых тарифов установлен на 1 августа, передает ТАСС. «Крайний срок 1 августа неизменен и продлеваться не будет. Важный день для Америки!» – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп подтвердил сохранение тарифов на уровне 15% для Евросоюза, отвергнув возможность их снижения. Он также пригрозил Индии пошлинами в 25%.

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    30 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа

    Политолог Лукьянов: Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами

    Лукьянов рассказал о стратегиях стран БРИКС против пошлин Трампа
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. На нее влияет уровень экономической взаимозависимости, который в каждом конкретном случае разный, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на индийские товары, а также назвал объединение БРИКС антиамериканским, поскольку оно пытается лишить доллар статуса глобальной валюты.

    «К каждой из стран БРИКС у Дональда Трампа свой набор претензий. Что касается Индии, то президента США раздражает уровень протекционистской защиты местного рынка. Глава Белого дома пытается добиться от других стран либо снижения барьеров на американские товары, либо повышения барьеров на их товары», – пояснил глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ.

    «В случае с Индией вопрос чисто экономический. С Бразилией ситуация другая – здесь имеется и политический подтекст. Так, Вашингтон в отношении страны хочет наложить штрафные пошлины за, как считает Трамп, плохое отношение к его другу – бывшему президенту Жаиру Болсонару. Это откровенное вмешательство во внутренние дела, в частности, в судебную сферу Бразилии», – поясняет он.

    В случае с ЮАР, напоминает Лукьянов, упреки Трампа связаны с гонениями и преследованиями белого населения. «В каждом случае – своя ситуация, но есть обобщающая угроза ввести против всех общий десятипроцентный тариф просто за то, что в БРИКС обсуждаются альтернативы доллару», – добавил спикер.

    Соответственно, каждая страна БРИКС выстраивает свою тактику во взаимодействии со Штатами, потому что уровень взаимозависимости экономик тоже разный: «В случае с Китаем это один гигантский масштаб, а в случае с Южной Африкой – другой, существенно меньше. В общем, это не является единым процессом».

    Что касается России, то у президента США нет чисто экономических мер воздействия на Москву. «Трамп начал грозить стопроцентными пошлинами конкретно по поводу Украины. В данном случае это политическое требование. Торговля России с США, в общем-то невелика и это не входит в сферу приоритетов Белого дома», – заключил Лукьянов.

    В среду Нью-Дели пообещал принять меры для защиты национальных интересов после решения президента США Дональда Трампа ввести 25% пошлины на индийские товары. По словам американского лидера, республика долгое время сохраняла одни из наиболее высоких тарифов на товары Штатов. При этом подготовка торгового соглашения между Вашингтоном и Нью-Дели пока не завершена.

    По его оценке, объединение БРИКС является антиамериканским, действует против доллара США. «Это, по сути, группа стран, которые против Соединенных Штатов. И Индия входит в нее, если вы можете в это поверить», – отметил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай согласовали продление тарифного перемирия и сохранение льгот на три месяца. Власти США также приняли решение о введении с 1 августа пошлин в 50% на импорт из Бразилии. Президент республики подписал указ о праве приостанавливать концессии для предпринимателей из США при введении высоких пошлин на бразильские товары.

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    30 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    Под Липецком решили начать производство гибридного кроссовера

    Tекст: Денис Тельманов

    В Липецкой области планируется серийное производство обновленного гибридного семейного кроссовера с запасом хода свыше одной тысячи километров.

    Как передает ТАСС, выпуск гибридного кроссовера полного цикла стартует на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в третьем квартале 2025 года. Новая модель отличится увеличенным запасом хода и экологичностью, а производственный процесс будет полностью локализован в России.

    На предприятии завершили монтаж новой линии сварки кузовов, а также линии мелкоузловой сборки. Уже произведены первые кузова автомобилей, модернизирован окрасочный цех, особое внимание уделено катафорезному грунтованию, что повысит защиту от коррозии.

    Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул, что запуск нового цикла производства приведет к созданию новых рабочих мест и поспособствует технологическому развитию региона.

    Он отметил: «Руководство предприятия говорит, что машины полностью адаптированы под условия эксплуатации в России. Но речь не только о машинах. Это инвестиции. Это рабочие места. Это новые производственные компетенции и технологическое развитие региона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Great Wall Motor анонсировала старт продаж гибридного кроссовера Wey в России. Впервые за много лет в стране открыт предзаказ на полностью созданный в России легковой электромобиль «Атом».

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    30 июля 2025, 18:30 • Новости дня
    В Госдуме предложили ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

    Даванков предложил ввести верификацию иностранцев на сайтах знакомств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву письмо с предложением о введении обязательной верификации иностранных граждан на онлайн-сервисах знакомств.

    Предлагается использовать данные «Цифрового профиля иностранного гражданина» при регистрации, чтобы минимизировать риски правонарушений на платформах знакомств, передает ТАСС.

    Даванков отметил, что отсутствие обязательной верификации создает условия для мошенничества и вымогательства, а также осложняет контроль над преступностью среди иностранцев из-за отсутствия отдельной статистики по таким правонарушениям.

    «Просим вас проработать механизм обязательной верификации иностранных граждан при регистрации на сервисах онлайн-знакомств с использованием данных "Цифрового профиля иностранного гражданина"», – подчеркивается в письме.

    По мнению депутата, мера позволит повысить защищенность российских пользователей, ускорить идентификацию нарушителей и создать базу для быстрого реагирования со стороны полиции.

    Сообщалось, что в течение 2024 года в Россию прибыли более 6 млн мигрантов.

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    31 июля 2025, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над Ростовской и Белгородской областями 13 БПЛА за час

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны России в Telegram-канале доложило о 13 дрона ВСУ, сбитых за час вечером среды над двумя российскими областями.

    «В период с 22.20 мск до 23.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В военном ведомстве добавили, что над территорией Ростовской области было ликвидировано девять дронов, еще четыре уничтожили над Белгородской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Сальск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, из-за которой погибли три человека, были повреждены дома и железнодорожная станция.


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    30 июля 2025, 15:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Лаоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.

    Основными темами переговоров станут вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и Лаосом, сообщил Кремль в Telegram-канале. Также стороны планируют обменяться мнениями по ключевым аспектам региональной и мировой повестки.

    По итогам встречи намечено подписание ряда двусторонних документов.

    В предыдущий раз Сисулит посетил Россию в мае 2024 года.

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    30 июля 2025, 11:16 • Новости дня
    WP: США решили уступить Китаю ради переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Администрация президента США Дональда Трампа решилась на несколько уступок КНР, чтобы избежать обострения перед будущей торговой сделкой, пишет Washington Post.

    США отложили визит министра обороны Тайваня Гу Лисюна, а также убедили главу тайваньской администрации Лай Циндэ не делать остановок в американских городах в рамках поездки в Латинскую Америку, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Источники издания сообщили, что Лай Циндэ планировал остановиться в Нью-Йорке и Далласе, но получил множество ограничений со стороны американской администрации.

    «Они не сказали однозначного нет, но выдвинули столько ограничений для остановок Лай Циндэ на территории США, что стало ясно: они не хотят этого», – пояснил собеседник.

    Кроме того, Пентагон направил в Белый дом предложение по военной помощи Тайваню, однако пока ответа не последовало. Критики решений администрации Трампа также выражают опасения, что смягчение ограничений на продажу полупроводников для искусственного интеллекта Китаю может ослабить позиции США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Китая провели переговоры в Стокгольме в конструктивном ключе. Глава американского Минфина Скотт Бессент подчеркнул обеспокоенность США по поводу закупок Китаем иранской нефти.

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