    В новый план мироустройства США вошла Россия и исключена Европа
    Меркель отказалась от своего любимого жеста
    Суд в Петербурге впервые прекратил первое дело по «схеме Долиной»
    Кипр заявил об открытии визовых центров в России
    Дебиторская задолженность и акции Google France изъяты по решению российского суда
    Путин и Эрдоган обсудили «грандиозное жульничество» Европы
    Эксперт: Заявлениями о выборах Зеленский затягивает переговоры и выпрашивает перемирие
    Названо условие для согласия Бельгии на экспроприацию активов России
    Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьер-министра Грузии в Ашхабад
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    3 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    6 комментариев
    12 декабря 2025, 19:40 • Справки

    Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

    Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых
    @ Manuel Romano/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    Главный прогноз магнитных бурь на январь 2025: даты и время начала

    Прогнозы формируются на основе данных различных научных институтов. Сравнивая их, можно составить наиболее полную картину. По предварительным данным, на месяц ожидаются три основных события:

    • 4 января – слабая буря, начало около 21:00 по московскому времени. Уровень активности прогнозируется ниже порога полноценной геомагнитной бури (G1).

    • 9 января – около 21:00 возможны слабые возмущения магнитосферы.

    • 14 января – начало возмущений также ожидается около 21:00, с продолжительностью до суток.

    Более точные и актуальные данные предоставляет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Согласно их уточненному прогнозу, основные точки внимания смещаются:

    • 5 января ожидается возбужденная магнитосфера.

    • 10 января прогнозируется слабое возмущение, интенсивностью до 5 баллов.

    • 16 января возможны слабые колебания магнитного поля.

    • 19 января – день с нестабильной магнитосферой.

    Насколько сильными будут магнитные бури в январе

    Все без исключения прогнозируемые на январь 2025 года события относятся к слабым. Их ожидаемая интенсивность не превысит 4-5 баллов по 10-балльной шкале или уровня G1 по международной классификации. Речь идет не о мощных геомагнитных штормах, а о кратковременных колебаниях магнитного поля Земли. Для большинства людей эти возмущения пройдут незаметно, однако метеозависимые могут ощутить характерные симптомы.

    Почему прогнозы магнитных бурь постоянно обновляются

    Точность прогноза магнитных бурь напрямую зависит от времени. Если саму солнечную вспышку мы видим почти мгновенно, то предсказать, достигнет ли выброс плазмы Земли и с какой силой, можно лишь за 1-3 суток. Солнечная активность изменчива, поэтому долгосрочные карты – это лишь вероятностный сценарий. Именно поэтому даты 16 и 19 января особенно требуют уточнения. К середине месяца ученые получат точные данные о корональных дырах на Солнце и траекториях выбросов, что позволит скорректировать прогноз.

    Календарь магнитных бурь на январь 2025

    Сведя все данные воедино, можно выделить следующие ключевые даты января, когда магнитосфера Земли будет неспокойной:

    • 4 января (около 21:00) – слабая буря.

    • 5 января – слабое возмущение магнитосферы.

    • 9 января (около 21:00) – слабая буря.

    • 10 января – слабое возмущение (до 5 баллов).

    • 14 января (около 21:00) – слабая буря, возможны суточные колебания.

    • 16 января – период магнитной нестабильности.

    • 19 января – слабое возмущение.

    Кому стоит обратить внимание на прогноз

    Прогноз магнитных бурь – это не просто любопытная информация, а практический инструмент для планирования самочувствия. Особенно внимательно к этим данным стоит относиться людям, чей организм функционирует на пределе своих адаптивных возможностей или имеет «слабые звенья» в виде хронических состояний. В дни даже слабых геомагнитных возмущений нагрузка на системы регуляции возрастает, что может спровоцировать обострение симптомов.

    Подробно рассмотрим группы риска:

    Люди с нарушениями работы вегетативной нервной системы (ВСД)

    Их нервная система, отвечающая за автоматическую адаптацию тела к внешним условиям (давление, тонус сосудов, сердечный ритм), работает нестабильно. Магнитные бури действуют как дестабилизирующий фактор, который может вызвать резкий «разброс» реакций: тахикардию, ощущение нехватки воздуха, похолодание конечностей, приступы паники или сильной слабости.

    Страдающие от мигреней и головных болей напряжения

    Для многих метеозависимых людей магнитные бури – один из самых надежных триггеров приступа. Колебания магнитного поля могут влиять на тонус сосудов головного мозга и изменять болевые пороги. Результат – изматывающая головная боль, часто начинающаяся без видимых причин в прогнозируемые даты, свето- и звукобоязнь.

    Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями

    Это одна из самых уязвимых групп.

    • При артериальной гипертензии (гипертонии) возможны более резкие и плохо контролируемые скачки давления, увеличивающие риск гипертонических кризов.

    • При аритмиях (мерцательная аритмия, экстрасистолия) геомагнитные возмущения могут усиливать нерегулярность сердечного ритма, вызывая ощущение «перебоев», замирания или сильного сердцебиения.

    • Люди с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт или инсульт также нуждаются в повышенном внимании, так как нагрузка на сердечно-сосудистую систему в эти дни возрастает.

    Люди с эмоциональной лабильностью, тревожными и депрессивными расстройствами

    Магнитные бури могут напрямую влиять на биохимию мозга, в частности на уровень нейромедиаторов (серотонина, мелатонина). Это проявляется:

    • необоснованным усилением тревоги, мнительности;

    • приступом тоски или апатии;

    • повышенной раздражительностью, вспыльчивостью;

    • общим ухудшением фонового эмоционального состояния.

    Люди с синдромом хронической усталости и нарушениями сна

    Их ресурсы для адаптации уже истощены. Дополнительная нагрузка в виде геомагнитного возмущения может «добить» энергетические резервы, приводя к полному упадку сил, обострению мышечной слабости. Нарушения циркадных ритмов могут усугубиться: сонливость днем и бессонница ночью станут более выраженными.

    Важное дополнение: в группе внимания также находятся беременные женщины, чей организм испытывает повышенную нагрузку, и пожилые люди, в силу возрастного снижения адаптационных механизмов. Даже если вы не относите себя к перечисленным категориям, но заметили закономерную связь между датами магнитных бурь и ухудшением самочувствия – значит, ваш организм подает сигнал. Для вас прогноз также является полезным ориентиром для бережного планирования нагрузок и отдыха.

    Советы врача

    Врач-диетолог Людмила Денисенко подчеркивает, что правильное питание – один из ключевых способов поддержать организм в дни магнитных бурь. Особенно это важно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или гипотонией, а также для пожилых и детей. Как объяснила специалист, колебания атмосферного и геомагнитного поля влияют на сосуды всего организма, включая мозг. В ответ надпочечники вырабатывают адреналин, что может вызывать раздражительность, учащенное сердцебиение, снижение концентрации и общую слабость.

    Чтобы смягчить эти симптомы, врач рекомендует скорректировать рацион. Вместо кофе лучше выбрать травяной чай, отказаться от тяжелой жирной пищи и алкоголя. Питаться стоит чаще, но небольшими порциями. Особое внимание стоит уделить продуктам, богатым витаминами А, С и Р: шиповнику, черной смородине, болгарскому перцу, облепихе, моркови, говяжьей печени, сливочному маслу, яйцам. Они помогают укрепить сосуды и поддержать нервную систему.

    Дополнительно облегчить состояние поможет легкий самомассаж воротниковой зоны, а также мягкие наклоны и повороты головы. Эти простые упражнения снимут мышечное напряжение, тяжесть в голове и чувство сонливости.

    Симптомы, которые могут возникнуть в дни магнитных бурь

    Реакция на слабые магнитные бури индивидуальна. Наиболее частые симптомы включают:

    • необъяснимую головную боль, головокружение;

    • повышенную сонливость днем или, наоборот, бессонницу ночью;

    • вспышки раздражительности, апатию;

    • скачки артериального давления;

    • общую утомляемость, ощущение «разбитости»;

    • легкое ухудшение концентрации внимания.

    Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

    Профилактика всегда лучше реакции. В преддверии и в дни прогнозируемых возмущений рекомендуется:

    • соблюдать питьевой режим: употреблять достаточное количество чистой воды;

    • скорректировать питание: отказаться от тяжелой, жирной пищи, избытка кофеина и алкоголя, которые усиливают нагрузку на сосуды;

    • нормализовать сон: постараться лечь спать до 23:00;

    • добавить умеренную активность: спокойные прогулки на свежем воздухе, йога, дыхательная гимнастика помогут адаптироваться;

    • избегать стрессов: по возможности перенести важные встречи, сложные переговоры или интенсивные физические нагрузки.

    Контролировать давление: гипертоникам и гипотоникам стоит иметь под рукой тонометр и соблюдать предписания врача.

    Где смотреть актуальную информацию о магнитных бурях

    Чтобы быть в курсе последних изменений, стоит обращаться к первоисточникам:

    • сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Росгидрометцентра – здесь публикуются понятные графики («шаги») геомагнитной активности на несколько дней вперед с ежедневным обновлением;

    • Институт космических исследований РАН (ИКИ РАН) – предоставляет данные о солнечной активности.
      Ключевой момент: эти ресурсы обновляются несколько раз в сутки, предоставляя максимально точную информацию на ближайшие 24-72 часа.

    Вывод: чего ждать в январе 2025

    Январь 2025 года, согласно всем текущим прогнозам, не принесет сильных геомагнитных штормов, способных повлиять на работу техники или вызвать полярные сияния в средних широтах. Месяц ожидается относительно спокойным с точки зрения солнечной активности. Основное внимание стоит уделить датам слабых возмущений: 4-5, 9-10, 14, 16 и 19 января. Помните, что этот прогноз носит предварительный характер. Самый надежный способ планировать свои дела – проверять краткосрочные уточненные прогнозы за 1-2 дня до указанных дат. Берегите себя и уделяйте внимание своему здоровью в эти периоды.

    Минпромторг назвал основную проблему рынка гражданских беспилотников
    Шарий рассказал о воровстве Джонсоном и Ермаком денег ООН
    ВСУ отправили в бой у Купянска 300 бразильцев
    Стартовали предпродажи российских электромобилей «Атом»
    Финляндия одобрила покупку у США ракет средней дальности для F-35
    На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат
    «АвтоВАЗ» отозвал для проверки 33,5 тыс. новых Lada Granta

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

