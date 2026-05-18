Жених с «Итогов года» Бажанов запланировал свадьбу на июль в Екатеринбурге
Сделавший предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналист Кирилл Бажанов рассказал о подготовке к бракосочетанию.
«Свадьбу запланировали в конце июля. Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде», – приводит слова жениха РИА «Новости».
По его словам, они с невестой уже определились с площадкой и приступили к рассылке приглашений.
Бажанов добавил, что был бы очень рад визиту Путина на торжество, приглашение которому он озвучил еще во время прямой линии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре екатеринбургский журналист Бажанов позвал свою девушку замуж в прямом эфире «Итогов года с Владимиром Путиным». Возлюбленная молодого человека ответила согласием на этот поступок. Президент России в шутку предложил собрать жениху деньги на предстоящую свадьбу.