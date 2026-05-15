МИД: Попытки Киева сорвать празднование 9 Мая за рубежом провалились

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что попытки украинской стороны сорвать торжества 9 Мая за рубежом потерпели крах, передает РИА «Новости». По ее словам, для этих целей привлекались зарубежные провокаторы.

«Киевский режим через зарубежных провокаторов, главным образом «Всемирный конгресс украинцев», пытался сорвать праздничные мероприятия в других странах», – говорится в официальном комментарии Захаровой.

Дипломат отметила, что украинские релоканты требовали от властей стран проживания запретить памятные акции. В качестве предлога они использовали аргументы о необходимости предотвращения межнациональных конфликтов и снижения социальной напряженности. Однако, как подчеркнула представитель МИД, все эти неонацистские устремления потерпели неудачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о нервной реакции Киева на инициативу о праздничном перемирии.

Президент России Владимир Путин рассказал об ответе Москвы на провокационные заявления украинских властей.