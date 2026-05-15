Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.0 комментариев
Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Минобороны.
Россия вернула 205 своих военнослужащих с подконтрольной киевским властям территории, указало ведомство в Max.
Взамен украинской стороне были переданы 205 военнослужащих ВСУ.
Сейчас освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии. Там им предоставляют необходимую медицинскую помощь и оказывают психологическую поддержку.
В дальнейшем все возвращенные военнослужащие отправятся в Россию. Они будут проходить лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях Министерства обороны.
Гуманитарные посреднические усилия при обмене оказали ОАЭ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле года Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.