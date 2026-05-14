Украинский суд запретил Ермаку контактировать с астрологом

Суд на Украине запретил экс-главе офиса Зеленского Ермаку общаться с астрологом

Tекст: Мария Иванова

Бывший глава офиса украинского президента советовался с Аникиевич по вопросам кадровых назначений на государственные должности, передает РИА «Новости».

Высший антикоррупционный суд вынес приговор Ермаку по делу о легализации средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева.

«Андрею Ермаку предписано воздержаться от общения с Чернышовым, Миндичем, Аникиевич», – огласил решение судья ВАКС. Все упомянутые лица фигурируют в резонансном коррупционном деле. Суд постановил содержать Ермака под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,1 млн долларов.

Сам обвиняемый утверждает, что не располагает такой суммой, а его адвокаты готовят апелляцию. Трансляция заседания велась в прямом эфире телеканала «Общественное». Полный текст приговора планируется огласить 18 мая.

Согласно решению суда, бывший чиновник обязан являться по первому требованию к следователю или судье. Ему запрещено покидать Киев без разрешения, также он должен сдать все паспорта и информировать о смене места жительства и работы. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 4,1 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств

Обвиняемый понадеялся на помощь друзей для сбора необходимой суммы залога.

Ранее политик пытался навести порчу на своих конкурентов с помощью гадалки.