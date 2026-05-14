Украинский суд запретил Ермаку контактировать с астрологом

Суд на Украине запретил экс-главе офиса Зеленского Ермаку общаться с астрологом
Высший антикоррупционный суд Украины наложил запрет на общение бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с астрологом Вероникой Аникиевич.
Бывший глава офиса украинского президента советовался с Аникиевич по вопросам кадровых назначений на государственные должности, передает РИА «Новости».
Высший антикоррупционный суд вынес приговор Ермаку по делу о легализации средств при строительстве элитного жилья в пригороде Киева.
«Андрею Ермаку предписано воздержаться от общения с Чернышовым, Миндичем, Аникиевич», – огласил решение судья ВАКС. Все упомянутые лица фигурируют в резонансном коррупционном деле. Суд постановил содержать Ермака под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,1 млн долларов.
Сам обвиняемый утверждает, что не располагает такой суммой, а его адвокаты готовят апелляцию. Трансляция заседания велась в прямом эфире телеканала «Общественное». Полный текст приговора планируется огласить 18 мая.
Согласно решению суда, бывший чиновник обязан являться по первому требованию к следователю или судье. Ему запрещено покидать Киев без разрешения, также он должен сдать все паспорта и информировать о смене места жительства и работы. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура просила назначить залог в 4,1 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств
Обвиняемый понадеялся на помощь друзей для сбора необходимой суммы залога.
Ранее политик пытался навести порчу на своих конкурентов с помощью гадалки.