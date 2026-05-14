В Махачкале начали проверку детсадов после ампутации пальца у девочки
Масштабные проверки дошкольных учреждений начались в столице Дагестана из-за шокирующего инцидента с воспитанницей, лишившейся мизинца, сообщила глава управления образования Махачкалы Шаганэ Баймурзаева.
«Во всех дошкольных учреждениях начнется внеплановая проверка. Будет оцениваться не только профессионализм сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям, умение работать в стрессовых ситуациях», – указала Баймурзаева ТАСС.
Для оперативного выявления случаев грубости или жестокости к детям администрация запустила анонимную линию доверия. Отец пострадавшей девочки рассказал, что его дочь выписали из больницы, однако она получила серьезную психологическую травму и постоянно плачет.
Суд арестовал на два месяца трех сотрудниц детсада, подозреваемых в оказании небезопасных услуг. По предварительной версии, ребенку прищемило мизинец дверью, после чего воспитатели отрезали поврежденную часть пальца и спрятали в колготки девочки, где его позже обнаружили родители.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне следователи задержали троих сотрудников махачкалинского детского сада из-за травмы стопы у малолетней девочки. Позже суд арестовал двух воспитательниц и няню по подозрению в оказании небезопасных услуг.