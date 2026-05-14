Профессор Сакс назвал дальнейшее существование НАТО абсурдным
Курс на расширение Североатлантического альянса необходимо полностью остановить, поскольку само существование этого военного блока после 1990 года превратилось в исторический абсурд, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.
Выступая по видеосвязи на проходящем в Москве заседании Совета управляющих Нового банка развития БРИКС, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс раскритиковал политику Запада, передает ТАСС.
«НАТО должен прекратить расширяться. Сама идея [его существования] стала абсурдной после 1990 года», – сказал он.
Американский экономист подчеркнул важность завершения устаревших войн за мировое господство. По его мнению, признание факта формирования многополярного мира должно стать единственным мирным путем развития для всего человечества.
Схожую позицию ранее озвучивал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В январе руководитель российской дипломатии напомнил об изначальной цели создания военного блока для сдерживания Советского Союза. Министр отметил, что после распада СССР необходимость в НАТО полностью отпала, назвав организацию пережитком прошлой эпохи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года экономист Джеффри Сакс предложил США отказаться от расширения НАТО на Украину и Грузию.
Летом того же года министр обороны Италии Гуидо Крозетто поставил под сомнение необходимость дальнейшего существования военного блока.
