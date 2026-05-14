Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.0 комментариев
У кубанского бизнесмена конфисковали самолет за нелегальные перевозки
Краснодарский краевой суд постановил конфисковать в пользу государства самолет ТР-301, который использовался местным предпринимателем для организации небезопасных пассажирских перевозок, сообщили в региональной пресс-службе судов.
Судебная коллегия по уголовным делам Кубани изменила приговор Динского райсуда по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, указали в пресс-службе, передает ТАСС.
«Суд апелляционной инстанции приговор районного суда изменил, добавив, что самолет ТР-301, который осужденные использовали при организации пассажирских перевозок, подлежит конфискации и обращению в собственность государства», – пояснили там.
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ. В 2020 году Сергей Борисенко организовал нелегальный бизнес, привлекая к пилотированию своих знакомых Алексея Байчера и Николая Николаева. В ноябре того же года они перевезли пассажиров за 160 тыс. рублей, при этом на борту отсутствовала радиосвязь, а незаконно установленные сидения не имели ремней безопасности.
В декабре 2020 года злоумышленники планировали совершить еще один рейс за 200 тыс. рублей, но их действия были остановлены силовиками. Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись. Суд первой инстанции назначил Борисенко штраф в размере 500 тыс. рублей, а пилотам – по 450 тыс. рублей каждому.
В 2025 году сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре командира гражданского воздушного судна по подозрению в государственной измене.