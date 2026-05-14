Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
Мирошник: Зеленского «поставили на шпагат» арестом Ермака
Ситуация вокруг ареста бывшего руководителя президентского офиса Андрея Ермака поставила Владимира Зеленского в крайне сложное положение, передает РИА «Новости». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Это борьба за контроль над Украиной, контроль за ее управлением, финансовыми потоками и отмывочной машиной под названием «Украина» для целого ряда международных структур или целых отдельных государств. Зеленского поставили на шпагат, по сути дела», – подчеркнул дипломат.
По словам Мирошника, бывший чиновник пытался избежать ответственности, планируя осенью покинуть пост и скрыться под защитой президента, однако этот план провалился. Дипломат добавил, что сам по себе Ермак не представляет ценности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в отмывании денег.
Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала заключения политика под стражу.
Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте Андрея Ермака с возможностью внесения залога.