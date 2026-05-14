Полянский: Запад вынудил Украину ужесточить мобилизацию в обмен на кредиты
Выделение очередных финансовых траншей сопровождается жестким требованием иностранных кураторов снизить призывной возраст на Украине и закрыть глаза на репрессии против духовенства, отметил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дмитрий Полянский раскрыл цену иностранной помощи для украинских властей, передает РИА «Новости».
Выступая на заседании постоянного совета организации, дипломат отметил прямую связь между финансовыми вливаниями и отправкой людей на фронт.
«Они… приняв решение о выделении киевской власти новых кредитов, теперь подталкивают ее к ужесточению мобилизации и снижению призывного возраста», – сказал Полянский на постсовете ОБСЕ в четверг.
По словам представителя России, западные страны намеренно игнорируют сползание властей Украины в полноценную диктатуру. В качестве примера он привел масштабные гонения на каноническую церковь, ведь против священнослужителей на Украине возбуждено уже более 170 уголовных дел. Дипломат подчеркнул, что европейские государства не желают замечать эти вопиющие преступления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года украинские военкоматы насильно мобилизовали десятки священников канонической УПЦ.
Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал жителей этой страны списанным ресурсом для Запада.
Для пополнения рядов ВСУ администрация Владимира Зеленского инициировала экстренный призыв на иностранные деньги.