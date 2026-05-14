    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Эксперт назвал ключевое в переговорах Си Цзиньпина и Трампа
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Авиационный двигатель ПД-8 прошел все испытания
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по ОПК Украины
    Американист: Трамп уедет из Китая с пустыми руками
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    США заморозили ротацию войск в Европе
    Предстоящее IPO SpaceX спровоцировало пересмотр правил фондового рынка
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 14:37 • Новости дня

    Полянский: Запад вынудил Украину ужесточить мобилизацию в обмен на кредиты

    Tекст: Ольга Иванова

    Выделение очередных финансовых траншей сопровождается жестким требованием иностранных кураторов снизить призывной возраст на Украине и закрыть глаза на репрессии против духовенства, отметил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Дмитрий Полянский раскрыл цену иностранной помощи для украинских властей, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании постоянного совета организации, дипломат отметил прямую связь между финансовыми вливаниями и отправкой людей на фронт.

    «Они… приняв решение о выделении киевской власти новых кредитов, теперь подталкивают ее к ужесточению мобилизации и снижению призывного возраста», – сказал Полянский на постсовете ОБСЕ в четверг.

    По словам представителя России, западные страны намеренно игнорируют сползание властей Украины в полноценную диктатуру. В качестве примера он привел масштабные гонения на каноническую церковь, ведь против священнослужителей на Украине возбуждено уже более 170 уголовных дел. Дипломат подчеркнул, что европейские государства не желают замечать эти вопиющие преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года украинские военкоматы насильно мобилизовали десятки священников канонической УПЦ.

    Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал жителей этой страны списанным ресурсом для Запада.

    Для пополнения рядов ВСУ администрация Владимира Зеленского инициировала экстренный призыв на иностранные деньги.

    13 мая 2026, 19:02 • Новости дня
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    На западе Украины зафиксированы удары по объектам критической инфраструктуры, в ряде городов возникли перебои с энергоснабжением и пожары, сообщают украинские СМИ.

    В городе Жолква Львовской области после удара по объекту критической инфраструктуры вспыхнул масштабный пожар, часть города осталась без электричества, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мэра.

    Ужгород, по их данным, впервые с начала конфликта оказался под атакой дронов типа «Герань», на видео зафиксирован прилет по промышленному объекту, а также удар по еще одному объекту критической инфраструктуры. В Луцке сообщалось о попадании в здание СБУ.

    Украинские СМИ пишут, что с начала суток российская сторона запустила по Украине не менее 800 дронов. Удары, по их сведениям, пришлись на Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую, Винницкую, Черновицкую, Хмельницкую, Днепровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Черкасскую, Харьковскую и Херсонскую области.

    «Украина под массированным налетом «Гераней», – заявил военкор Александр Коц в своем канале в Max.

    По его словам, Украинские ресурсы сообщают о массированном налёте беспилотников «Герань»: по их данным, в воздухе находятся сотни дальнобойных дронов, которые перегружают систему ПВО и достигают западных регионов страны с разных направлений, включая приграничные районы с Белоруссией. Отмечается, что подобные по масштабу атаки ранее чаще происходили в ночное время.

    Названы и возможные цели ударов в западной части Украины. Среди них – Яворовский полигон под Львовом, где по стандартам НАТО готовят войска и испытывают западную технику, а также секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Карпатах, рассматриваемый как запасной командный пункт и центр военной промышленности со складами вооружений. Также целью может служить 233-й общевойсковой полигон в селе Малая Любаша Ровенской области и аэродром Коломыя в Ивано-Франковской области, который используют для базирования истребителей и тактической авиации и рассматривают как возможную площадку для F-16 и Mirage 2000.

    Кроме того, в перечень потенциальных объектов для уничтожения входят аэродром Озерное под Житомиром, где базируется истребительная бригада ВСУ, авиабаза Стрый во Львовской области, аэродром Ужгород в Закарпатье со смешанной гражданской и военной инфраструктурой и аэродром Дубно в Ровенской области, оборудованный железобетонными укрытиями. Наиболее важными для ВПК районами на западе Украины называются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области, где сосредоточены авиаремонтные заводы, сборочные линии дронов и бронетехники, а также объекты с участием западных компаний, включая структуры Rheinmetall.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Украины.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    14 мая 2026, 03:12 • Новости дня
    ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие делали уколы с невыясненным составом захваченным солдатам, угрожая им скорой смертью от болезней, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Специалисты начали расследование случаев применения медикаментов неясного происхождения в отношении захваченных бойцов, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат», – рассказал дипломат.

    Посол добавил, что точный состав вводимых веществ пока остается загадкой. Несколько вернувшихся после обмена военных уже подтвердили факты проведения подобных инъекций во время нахождения в неволе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о системном использовании Киевом медицинского персонала для пыток военнопленных.

    Украинские медики использовали пленных российских солдат для обучения студентов болезненным процедурам.

    Следователи СК России задокументировали факты проведения врачами ВСУ хирургических операций без наркоза.

    14 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Экс-главу офиса Зеленского Ермака арестовали
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение об аресте бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по делу о легализации денежных средств.

    Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, передает РИА «Новости».

    Также ему избрали залог в 140 млн гривен (3,1 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в отмывании денег.

    Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала заключения политика под стражу.

    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    14 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Арестованный Ермак понадеялся на помощь друзей с залогом
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у него нет денег для внесения залога, но пояснил, что рассчитывает собрать необходимую сумму через знакомых.

    «Я уже говорил, у меня нет таких денег. Я не готовился к этому. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом», – сказал Ермак, передает ТАСС.

    Защита Ермака намерена подать апелляцию на решение о заключении под стражу. Сам фигурант дела полностью отрицает любые выдвинутые против него обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака и назначил ему залог в 3,1 млн долларов.

    13 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    В Киеве обнародованы цели обращения Ермака и Зеленского к гадалке и ее имя
    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил подробности общения бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака с гадалкой.

    По словам Царева, Ермак не только советовался с гадалкой, известной как Вероника Фэншуй, по вопросам назначения на государственные должности, но и пытался навести порчу на своих конкурентов.

    Как сообщил Царев в Telegram-канале, из сообщений, представленных в суде, следует, что Ермак отправлял гадалке имена руководителей НАБУ и САП Кривоноса и Клименко, а также имена депутатов Давида Арахамия, Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя: «Я на все готов, даже завтра». В ответ гадалка подталкивала Ермака к решительным действиям и убеждала, что его конкуренты стремятся захватить власть, поэтому ему следует действовать более агрессивно, иначе пострадает и он, и Владимир Зеленский.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram добавил, что Ермак неоднократно просил гадалку «сделать на смерть» руководителям САП и НАБУ. По словам Шария, в ноябре 2025 года водитель Ермака по указанию гадалки закопал на кладбище «Лесное» фотографии глав ведомств в одну из могил. От отмечает, что к гадалке Фэншуй обращался не только Ермак, но и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Также в суде прозвучало, что 24 декабря, в день Рождества, гадалка проводила очередной ритуал, а Ермак прислал ей фамилии людей, на которых хотел бы навести негативное воздействие.

    Ранее глава РФПИ Дмитриев посоветовал Ермаку нанять «мирную гадалку».

    13 мая 2026, 20:44 • Новости дня
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В европейских странах нарастает недовольство присутствием переселенцев с Украины, что приводит к постепенному сворачиванию мер социальной поддержки и ужесточению миграционных правил, отметили в Совете Европы.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обратил внимание на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев, передает РИА «Новости».

    «Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений», – подчеркнул О'Флаэрти в своей статье на сайте Совета Европы.

    Он отметил, что несмотря на продление режима временной защиты до марта 2027 года, многие страны начали сокращать помощь беженцам. В первую очередь, это касается предоставления жилья и выплаты социальных пособий. Часть государств переходит на выдачу обычных видов на жительство с более строгими требованиями.

    Кроме того, страны, не присоединившиеся к Директиве о временной защите, все чаще отказывают в убежище новым переселенцам. Это происходит в случаях, когда мигранты прибывают из украинских регионов, которые европейские власти считают безопасными, подчеркнул О'Флаэрти.

    Ранее сообщалось, что украинцы завезли в Европу устойчивые к антибиотикам бактерии. До этого стало известно, что Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев.

    При этом, власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    14 мая 2026, 08:16 • Новости дня
    Spiegel: Молчание Зеленского из-за коррупционного скандала обернется катастрофой
    Tекст: Дарья Григоренко

    Отсутствие реакции Владимира Зеленского на антикоррупционный скандал вокруг его окружения может стать фатальной ошибкой и привести к катастрофическим последствиям, сообщили СМИ.

    Как пишет немецкая газета Spiegel, молчание Зеленского после удара по его репутации из-за коррупционного скандала является очень опасным знаком. По мнению издания, такая позиция может обернуться для политика настоящей катастрофой, передает РИА «Новости».

    «Удар по репутации Зеленского пришелся на вечер вторника. Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. <…> А поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента», – указывается в публикации.

    Автор статьи подчеркивает, что выбранная стратегия игнорирования ситуации не решает проблему растущего общественного негодования. Офис Зеленского лишь отделывается от запросов прессы бессмысленными банальностями, однако возмущение граждан не исчезает от простого замалчивания проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака. Сам политик опроверг слухи об истерике при подаче заявления об увольнении.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.

    14 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, на котором производится ремонт использующихся ВСУ американских истребителей F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что авиаремонтный завод в Жулянах под Киевом подвергся удару, передает РИА «Новости».

    «Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16», – сообщил он.

    Представитель подполья также добавил, что помимо обслуживания боевой авиации, на территории атакованного предприятия располагаются мощности по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российские военные вывели из строя Львовский авиационно-ремонтный завод для обслуживания F-16.

    14 мая 2026, 09:10 • Новости дня
    Медведев назвал дело Ермака на Украине публичной гражданской казнью
    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказался о политической ситуации на Украине, назвав дело Андрея Ермака публичной гражданской казнью.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что происходящее является серьезным ударом по действующей власти со стороны западных союзников.

    «Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории? Жёсткий удар под дых зелёного упыря, совершённый ласковой рукой «західних друзів Київа», с новой силой поставил этот уже потрёпанный временем вопрос», – написал Медведев.

    Политик отметил отказ некоторых западных стран от предоставления ранее обсуждавшейся помощи Киеву и активизацию оппонентов действующей власти. Медведев считает, что в настоящее время у Запада нет реальной альтернативы нынешнему украинскому руководству, так как политическое поле в стране зачищено.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что любой преемник на посту главы государства будет вынужден уничтожать наследие предшественника. По его мнению, новый лидер будет более сговорчивым и с большей вероятностью согласится на требования США, вплоть до капитуляции, чтобы получить признание и защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские следователи завершили обыски в доме бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

    Высший антикоррупционный суд страны арестовал недвижимость политика под Киевом.

    Бывший чиновник опроверг слухи об истерике при подаче заявления об отставке.

    14 мая 2026, 12:27 • Новости дня
    Мирошник: Ермак может попытаться слить Зеленского компроматом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Арестованный по обвинению в коррупции экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак может использовать секретную информацию против Владимира Зеленского, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Речь идет о перехвате управления киевским режимом и финансовыми потоками, которые существуют внутри этого киевского режима. Безусловно, взятие под стражу Ермака – это прямой удар по Зеленскому», – цитирует дипломата Газета.Ru.

    По мнению Мирошника, дело Ермака является попыткой западных кураторов украинских антикоррупционных ведомств ослабить действующую власть в Киеве. Зеленский оказывается перед сложным выбором: либо пойти на уступки структурам вроде НАБУ и отдать им часть контроля, либо дистанцироваться от бывшего соратника.

    Во втором случае Ермак может начать процесс слива президента, чтобы защитить себя на фоне уголовного преследования. Как отметил посол, сам по себе бывший чиновник не представляет большого интереса для Запада, однако через него можно отстранить Зеленского от реального управления государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса президента по делу о легализации денежных средств.

    Накануне российские силовики сообщили о планах политика получить политическое убежище за рубежом.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал этот коррупционный скандал серьезным ударом по позициям Владимира Зеленского.

    14 мая 2026, 06:14 • Новости дня
    Рубио назвал срок восстановления Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее двух десятилетий.

    Рубио поделился подробной оценкой сроков, которые понадобятся для возвращения страны к нормальной жизни, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства подчеркнул крайнюю длительность предстоящего периода.

    «Украина потратит два десятилетия на восстановление», – сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Политик также обратил внимание на текущую позицию американского руководства. По его словам, президент США сохраняет твердое намерение добиться завершения конфликта на Украине.

    Ранее Рубио заявил о готовности США выступить единственным посредником по Украине.

    14 мая 2026, 02:08 • Новости дня
    СМИ: Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой

    Tекст: Вера Басилая

    В престижном комплексе «Династия» возводили коттедж, предназначенный для супруги главы киевского режима Владимира Зеленского в качестве отступных на случай развода.

    Один из особняков в элитном поселке «Династия» под Киевом предназначался Елене Зеленской в качестве имущественной компенсации при возможном расторжении брака, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

    «Четвертый дом в кооперативе «Династия» строился для Елены Зеленской, который предназначался жене главы киевского режима в качестве компенсации перед разводом», – сообщил собеседник агентства.

    Источник также уточнил, что формальным владельцем недвижимости числится человек по имени «Вова». Ранее бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель отмечала, что на так называемых «пленках Миндича» под этим именем фигурирует сам Зеленский.

    Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель допустила появление голоса Елены Зеленской на секретных аудиозаписях.

    14 мая 2026, 07:22 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 36 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь со среды на четверг 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    С 21.00 мск 13 мая до 7.00 мск 14 мая дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской областями, указало ведомство в Max.

    Также их поразили над Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и Крымом.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал о нескольких сбитых БПЛА над Воронежем.

    До этого над страной поразили 66 украинских дронов.

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему?

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

