Силовики сообщили о планах Ермака уехать с Украины

Силовики сообщили о планах Андрея Ермака покинуть Украину
Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак ведет закрытые переговоры о получении политического убежища за рубежом для скорейшего отъезда, сообщили российские силовики.
Представители российских силовых структур получили сведения о готовящемся отъезде бывшего соратника Владимира Зеленского Андрея Ермака за границу. Они сообщили РИА «Новости», что экс-глава офиса главы украинского государства намерен в самое ближайшее время уехать с Украины.
«По данным украинских источников, бывший глава офиса Андрей Ермак планирует покинуть Украину. С высокой долей вероятности, прямо сейчас идут переговоры о предоставлении ему убежища в Израиле и Канаде», – сообщил собеседник информагентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. В среду на заседании по избранию меры пресечения Андрей Ермак заявил об отсутствии 180 миллионов гривен (4,1 миллиона долларов) на освобождение под залог. После заседания суда обвиняемого забросали яйцами.