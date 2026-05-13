Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.10 комментариев
Ермака забросали яйцами у здания суда в Киеве
Бывшего главу офиса Зеленского Ермака забросали яйцами у здания суда
В Киеве около здания суда произошло нападение на бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, в которого метнули куриное яйцо, пишут украинские СМИ.
Неизвестный бросил яйцо в обвиняемого в отмывании денег экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. На выходе из здания суда в Киеве агрессивный мужчина попытался атаковать политика яйцами, сопровождая свои действия громкими нецензурными оскорблениями.
Нападавший не смог попасть в цель, однако компенсировал промах громкими непечатными оскорблениями. Охране удалось быстро оттеснить хулигана, после чего Ермак скрылся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 мая экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. Накануне Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Андрея Ермака. Сумма возможного залога составляет размер его зарплаты за 220 лет. В среду обвиняемый признался в неспособности выплатить более четырех миллионов долларов для выхода на свободу.