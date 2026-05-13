Полковник запаса Артамонов получил пять лет колонии за срыв гособоронзаказа
За злоупотребления при выполнении оборонного заказа суд на закрытом процессе приговорил бывшего офицера Сергея Артамонова к пяти годам колонии.
Военный суд вынес приговор Сергею Артамонову, признав его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС. Разбирательство проходило в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну.
«Суд признал Сергея Артамонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима», – сообщила пресс-секретарь инстанции.
Помимо тюремного срока, осужденный лишен права занимать руководящие должности на госслужбе в течение двух лет. Также бывшего военнослужащего лишили звания полковника запаса и медали «70 лет Вооруженным силам СССР».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бывший командир воинской части в Ленинградской области полковник Данис Таиров заключил досудебное соглашение со следствием по делу о превышении полномочий.
В ноябре прошлого года суд назначил четыре года колонии бывшему сотруднику главного военного строительного управления № 4 Павлу Володину за злоупотребления при исполнении гособоронзаказа.
Летом того же года бывшего советника департамента имущественных отношений Минобороны Сергея Пастухова приговорили к четырем годам заключения за аналогичное преступление.