Экс-чиновника Минобороны осудили по делу о превышении полномочий
Бывшего сотрудника главного военного строительного управления № 4 Павла Володина признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями при исполнении гособоронзаказа, сообщил Следственный комитет России.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Также экс-сотруднику запрещено занимать определенные должности в течение двух лет.
Володину предстоит выплатить в пользу Минобороны России более 250 млн рублей. Следствие установило, что весной 2017 года Володин отвечал за контроль выполнения строительно-монтажных работ на объекте в Камчатском крае: контракт превышал 290 млн рублей.
В период с 2018 по 2019 год подсудимый не обеспечил выполнение условий контракта, используя служебные полномочия в личных интересах. В результате условия заказа были нарушены, а Минобороны понесло убытки более 250 млн рублей.
Кроме того, имущество Володина арестовано на сумму свыше 30 млн рублей.
