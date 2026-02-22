Ученые раскрыли наихудший сценарий изменения климата в Антарктике

Tекст: Катерина Туманова

По данным ученых, если выбросы не будут снижены, к 2100 году площадь морского льда вокруг полуострова уменьшится на 20%. Это приведет к разрушительным последствиям для полярных видов фауны, включая пингвинов и китов, а также к глобальному повышению уровня моря, пишет Daily Mail.

Как отмечает ведущий автор исследования, профессор Беван Дэвис из Университета Ньюкасла, «изменения в Антарктике не остаются в Антарктике надолго». Даже удаленность континента не спасет мир от последствий, так как рост уровня моря, изменения атмосферных и океанских потоков затронут планету в целом.

Моделирование показало: при низком уровне выбросов температура повысится на 1,8°C, при среднем – на 3,6°C, а при очень высоком – на 4,4°C к 2100 году. По словам профессора Мартина Зигерта из Эксетерского университета, вероятнее всего мир столкнется с климатическими условиями, с которыми человечество еще не встречалось.

Соавтор исследования профессор Питер Конвей из Британской антарктической службы говорит: «У случайного посетителя по–прежнему неизбежно складывается впечатление, что в регионе преобладают льды. Однако для тех из нас, кто имеет честь возвращаться сюда несколько раз, со временем происходят очень явные изменения».

Эта область чрезвычайно важна для обеспечения того, чтобы глобальный климат оставался прохладным и стабильным. Обширные участки белого льда отражают тепло в космос и удерживают пресную воду, что в противном случае привело бы к повышению уровня моря и ослаблению жизненно важных океанских течений, пояснили ученые.

Моделируя ситуацию на Антарктическом полуострове, при которой уровень моря может повыситься на 22 мм в 2100 году и на 172 мм в 2300 году, исследователи узнали, что этот уровень нагрева привел бы к значительному разрушению морского льда в Антарктике, что имело бы значительный побочный эффект.

«Это привело бы к потемнению океана, что улучшило бы его способность поглощать тепло и усилило бы глобальное потепление», – предупредил профессор Дэвис.