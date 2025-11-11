Экс-вице-губернатора Петербурга обвинили в хищении миллиардов

Tекст: Елизавета Шишкова

В Мещанском суде Москвы 7 ноября начался новый процесс против бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева, сообщают «Ведомости».

Экс-чиновника обвиняют в особо крупной растрате и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним по делу проходят: экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» (СТГ) Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринга» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов. Уголовное дело возбудили в сентябре 2024 года.

По версии следствия, после ухода с поста вице-губернатора Петербурга в 2015 году Лавленцев фактически контролировал «Горкапстрой» и «Строй-альянс», определяя стратегию, финансовую политику и назначая руководителей. В июле 2016 года у банка, где обслуживался «Строй-альянс», отозвали лицензию, что ухудшило финансовое положение компании. Следствие полагает, что Лавленцев разработал план извлечения выгоды за счет «Горкапстроя», создав организованную группу с участием нового гендиректора Тарасова.

В ноябре 2016 года между «Горкапстроем» и «Строй-альянсом» был заключен договор займа на 170 млн рублей, впоследствии увеличенный до 4 млрд рублей. В период с 2017 по 2019 год на счета «Строй-альянса» было перечислено более 2,5 млрд рублей. Прокурор заявил, что Лавленцев осознавал низкие шансы на возврат средств, но продолжал увеличивать транши. По мнению гособвинителя, чтобы придать видимость законности, фигуранты оформляли фиктивные договоры.

В 2022 году следователи зафиксировали аналогичную схему вывода средств в деятельности нефтяного подрядчика СТГ. Следствие считает, что контракты между СТГ и «Горка инжиниринг» не исполнялись и использовались для вывода более 200 млн рублей. В суде Лавленцев заявил, что не имел контроля над компаниями и не мог влиять на заключение договоров: «Все работы были сданы, а сделки носили легальный характер».

Адвокат Лавленцева сообщила, что признательные показания были даны с целью «оговорить» ее подзащитного, и защита будет настаивать на оправдательном приговоре.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за особо крупную растрату и мошенничество.

Лавленцев занимал пост вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года. Он также является бывшим генеральным директором «Стройтрансгаза», который был генеральным подрядчиком строительства хоккейного комплекса «СКА-Арена».