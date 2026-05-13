Вэнс раскрыл главное требование Трампа к Ирану

Вэнс заявил о стремлении США не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что американская сторона на переговорах с Ираном стремится выполнить главное требование Дональда Трампа по ядерной проблеме.
По словам Вэнса, диалог направлен на обеспечение безопасности и предотвращение появления ядерного оружия у Тегерана, передает РИА «Новости».
«Основной вопрос: достигнем ли мы достаточного прогресса, чтобы соблюсти красную линию президента. Она очень простая. Он должен чувствовать уверенность, что у нас будет защищенность, в частности, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием», – заявил Вэнс.
Вице-президент США отметил наличие прогресса в текущих контактах. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты пытаются вести продуктивные переговоры и считают, что участники диалога добиваются результатов, хотя вопрос о преодолении необходимого порога остается открытым.
Ранее президент США заявил о согласии Тегерана не обладать ядерным оружием.
Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал достигнутый прогресс в переговорах недостаточным из-за ядерного вопроса.