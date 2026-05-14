Шотландские националисты предложили вынести вотум недоверия Стармеру

Шотландская национальная партия предложила вынести вотум недоверия Стармеру
Шотландская национальная партия (ШНП) предложила выразить вотум недоверия премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в Палате общин (нижней палате) британского парламента на следующей неделе, сообщил руководитель фракции ШНП в Палате общин Дэйв Дуган.
Представители оппозиции намерены добиться отстранения главы правительства на следующей неделе, передает ТАСС. Руководитель объединения Дэйв Дуган подчеркнул абсолютную неспособность правящей партии управлять государством под руководством нынешнего лидера.
«Жители Соединенного Королевства могут видеть, что премьер-министру конец. Поэтому партия решила использовать парламентский процесс, чтобы довести дело до конца», – заявил политик. Он также охарактеризовал Кира Стармера как фантомного премьера.
Масштабный раскол наметился после голосования седьмого мая, когда правящая партия потеряла более одной тыс. мандатов в местных советах. Около 90 депутатов-лейбористов потребовали от лидера добровольно уйти в отставку, опасаясь дальнейшего падения рейтингов.
Сам премьер провел экстренную встречу с министрами, призвав соратников не ввергать кабинет в хаос, передает РИА «Новости».
Журналисты телеканала Sky News отмечают, что несколько членов правительства уже готовы начать борьбу за кресло главы кабинета министров.
Британский премьер-министр Кир Стармер оказался в шаге от досрочного сложения полномочий.
Представители Лейбористской партии начали подготовку к отстранению действующего главы правительства на фоне рекордного падения рейтингов.
Завершившиеся муниципальные выборы спровоцировали масштабный внутрипартийный бунт.