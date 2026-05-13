Патрушев раскрыл масштаб поставок отечественного продовольствия за рубеж

Патрушев заявил об экспорте российского продовольствия в 160 стран

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские аграрии успешно обеспечивают внутренний рынок и активно расширяют экспорт. Выступая на форуме «Есть результат!» в Омске, вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул значимость развития отрасли, передает РИА «Новости».

«Текущий уровень агропрома позволяет нам уже не просто накормить свою страну, мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность... Закупают продовольствие отечественного производства уже более 160 государств», – сказал он.

Кроме того, вице-премьер добавил, что Россия уверенно удерживает лидерские позиции по поставкам пшеницы на мировой рынок. Высокие показатели также демонстрируются при экспорте целого ряда других сельскохозяйственных товаров.

Ранее в среду глава Минфина России Антон Силуанов заявил о мировом энергетическом кризисе и угрозе подорожания сельскохозяйственных удобрений из-за блокировки логистического маршрута на Ближнем Востоке.

В то же время, до этого стало известно, что экспорт российского сахара вырос на треть за первый квартал года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агрегированный показатель мировых цен на продовольствие по данным ООН в марте 2026 года достиг максимального уровня за полгода.