Патрушев раскрыл масштаб поставок отечественного продовольствия за рубеж

Патрушев заявил об экспорте российского продовольствия в 160 стран
Отечественная сельскохозяйственная продукция поставляется в 160 государств, что делает страну важнейшим участником обеспечения глобальной продовольственной безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев..
Российские аграрии успешно обеспечивают внутренний рынок и активно расширяют экспорт. Выступая на форуме «Есть результат!» в Омске, вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул значимость развития отрасли, передает РИА «Новости».
«Текущий уровень агропрома позволяет нам уже не просто накормить свою страну, мы вносим серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность... Закупают продовольствие отечественного производства уже более 160 государств», – сказал он.
Кроме того, вице-премьер добавил, что Россия уверенно удерживает лидерские позиции по поставкам пшеницы на мировой рынок. Высокие показатели также демонстрируются при экспорте целого ряда других сельскохозяйственных товаров.
Ранее в среду глава Минфина России Антон Силуанов заявил о мировом энергетическом кризисе и угрозе подорожания сельскохозяйственных удобрений из-за блокировки логистического маршрута на Ближнем Востоке.
В то же время, до этого стало известно, что экспорт российского сахара вырос на треть за первый квартал года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, агрегированный показатель мировых цен на продовольствие по данным ООН в марте 2026 года достиг максимального уровня за полгода.