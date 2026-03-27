Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.0 комментариев
Песков назвал очевидным стремление США контролировать энергетические сети мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу планов Соединенных Штатов относительно газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», назвав очевидным желание США взять под контроль международную энергетическую инфраструктуру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о позиции Кремля по поводу планов Соединенных Штатов относительно газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
«То, что Соединенные Штаты тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру, это очевидно», – заявил Песков.
В 2022 году на экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Власти Германии, Дании и Швеции предположили, что речь идет о целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG назвала аварию беспрецедентной и отметила, что сроки ремонта пока не определены.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии признал, что с высокой долей вероятности организация взрывов на трубопроводах была заказана Украиной.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США говорят о желании забрать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
В 2024 году Лавров также указывал на причастность Вашингтона к подрывам этих газопроводов.