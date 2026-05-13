Tекст: Дмитрий Зубарев

Додик заявил, что президент России Владимир Путин является уникальной личностью, дающей надежду всему миру, передает ТАСС.

«Президент Путин является уникальной и незаменимой для своего времени личностью. Он дает надежду не только России, но и всей цивилизации, так как показывает, что есть способы бороться за свободу иначе, не так, как это делают другие», – подчеркнул политик.

По словам Додика, без российского лидера мир остался бы однополярным и управлялся бы западным меньшинством. Он добавил, что западные элиты стремились разделить Россию и завладеть ее природными богатствами.

Политик отметил, что начало спецоперации стало вынужденным ответом на пересечение Западом красных линий и попытки дестабилизировать Россию. Додик указал на нечестность западных стран, нарушавших Минские, Дейтонские и Кумановские соглашения, в то время как Путин всегда придерживается договоренностей и уважает собеседников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на приеме у президента России Милорад Додик подтвердил братские отношения сербов и русских.

В ходе встречи в Кремле Владимир Путин назвал политика хорошим другом нашей страны.

Лидеры двух государств сообща выступили за формирование более справедливого миропорядка.