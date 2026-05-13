Глава МИД Украины Сибига оценил стоимость одного дня боевых действий
Приблизительно в 450 млн долларов обходится Украине один день боевых действий, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.
Один день боевых действий обходится Украине приблизительно в 450 млн долларов, передает ТАСС.
«Стоит приблизительно 450 млн долларов», – отметил министр, оценивая ежедневные затраты страны. Сибига также подчеркнул, что текущий год способен стать решающим в вопросе достижения мира, однако для этого необходимо активное участие Соединенных Штатов.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что Украина потеряла возможность самостоятельно выпускать военную технику, включая танки и ракеты. Производство беспилотников также находится в полной зависимости от западных партнеров.
В декабре прошлого года на саммите ЕС был утвержден план выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды. Эти средства страны Евросоюза привлекут через общеевропейский кредит, обслуживать который предстоит самому объединению, поскольку Киев не в состоянии выплачивать долги. Утверждение технических документов ожидалось в начале 2026 года, однако процесс был временно заблокирован Венгрией и Словакией из-за приостановки транзита российской нефти.
В конце апреля послы ЕС согласовали финансирование в размере 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России после снятия вето Будапештом и Братиславой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первый транш из этой суммы составит шесть млрд евро и будет направлен на производство беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов оценил суточные военные расходы Украины в 172 млн долларов.
