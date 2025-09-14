ВСУ раскрыли суточные расходы Украины на военный конфликт

Генштаб оценил ежедневные военные затраты Украины в 172 млн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, одни сутки военного конфликта обходятся Украине в 172 млн долларов, или 7,1 млрд гривен, передает ТАСС. «Сутки войны обходятся Украине в 172 млн долларов», – приводит слова Гнатова издание «Новости.LIVE». Он добавил, что своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит.

Гнатов также отметил, что для поддержки оборонной промышленности и инновационных технологий Украины необходимо привлекать средства партнеров. По его словам, украинская армия внедряет передовые решения на поле боя, однако для их реализации требуется дополнительное финансирование.

Глава Генштаба подчеркнул, что внедрение инноваций требует значительных финансовых ресурсов. Он считает, что война против такой крупной и обеспеченной ресурсами страны, как Россия, обходится очень дорого для Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 300 млрд гривен для военных нужд на ноябрь и декабрь. Бельгия выделила 100 млн евро на закупку оружия для Украины в США. Госдепартамент США предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов.