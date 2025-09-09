  • Новость часаПесков заявил о неизменности графика Путина после атаки дронов в Сочи
    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Венгрия анонсировала рекордный контракт на закупку газа «с западного направления»
    Симоньян вышла из наркоза после операции
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    NYT: Франция встала на ухабистый путь
    Американист объяснил скандал между Вашингтоном и Сеулом
    Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам
    Силуанов разъяснил подход к формированию бюджета на 2026 год
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    9 сентября 2025, 14:12 • Новости дня

    Киеву понадобились 7,2 млрд долларов на военные расходы до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 300 млрд гривен (7,2 млрд долларов) на военные нужды, чтобы покрыть расходы только на ноябрь и декабрь этого года, пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источник в украинской власти..

    Киеву потребуется дополнительно 300 млрд гривен, что составляет примерно 7,2 млрд долларов, на финансирование армии только за ноябрь и декабрь 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    По данным источника из украинских властей, пока неясно, кто покроет эти расходы, и вопрос финансирования остается открытым.

    Ранее, как отмечает издание, в конце июля 2025 года Украина уже увеличивала военный бюджет на 9,8 млрд долларов. Однако новых средств почти в три четверти от этой суммы не хватает на последние два месяца года. Решения о дополнительном финансировании должны быть приняты до конца октября.

    В материале говорится, что дефицит средств частично объясняется тем, что кабинет премьер-министра Юлии Свириденко регулярно направляет средства на различные программы поддержки, не связанные напрямую с военными расходами. Это приводит к образованию нового дефицита в оборонном бюджете страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия выделила 100 млн евро на закупку вооружения в США для Киева. Госдеп США предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на сумму 825 млн долларов. Командование территориальной обороны ВСУ раздало люксовые автомобили своим приближенным в тылу.

    8 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Кулеба признался в побеге с Украины
    Кулеба признался в побеге с Украины
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью газете Corriere della Sera о своем вынужденном отъезде из страны.

    По его словам, после того, как власти Украины приняли решение запретить бывшим дипломатам выезжать за границу, он был вынужден бежать в Польшу, передает РИА «Новости».

    «Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», – заявил Кулеба. Бывший министр подчеркнул, что указ Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд мужчин, подлежащих призыву, так как экс-дипломаты не обязаны служить в армии.

    Он добавил, что, по его мнению, Зеленский и его окружение не хотят, чтобы бывшие дипломаты выезжали за границу и высказывали позиции, которые могут расходиться с линией правительства.

    В сентябре прошлого года Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины. В декабре он стал старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарварде.

    Комментарии (27)
    8 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

    ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины задействовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

    Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.

    В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 22:57 • Новости дня
    FT узнала о подготовке в ЕС американского «воздушного щита» для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Поскольку многие из наиболее влиятельных стран «коалиции желающих» на самом деле не хотят отправлять войска на Украину, среди «не желающих», в частности, Германия, Италия и Польша, европейцы рассматривают альтернативные варианты помощи Украине.

    «Сейчас ведутся разговоры о создании «фактического прекращения огня» с помощью американского «воздушного щита» для Украины. «Воздушный щит» предполагает значительное усиление противовоздушной обороны, которая сможет закрыть небо от российских беспилотников, но не от баллистических ракет», – пишет Finantial Times (FT).

    В статье уточняют, что европейцы могли бы внести свой вклад, в том числе оказав военно-морскую поддержку, которая помогла бы защитить воздушное пространство Украины. Также обсуждается возможность размещения авианосцев, вероятно, в Европе.

    Европейцы надеются, что более жесткие меры против России будут одобрены Конгрессом, пишет газета, отмечая, что президент США неоднократно заявлял и на словах, и на деле, что не хочет брать на себя обязательства по защите Украины, о чем стоит помнить при любых инициативах с расчетом на участие США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    Комментарии (6)
    8 сентября 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский назвал свой главный запрос на заседании в формате «Рамштайн»

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    «Провел сегодня Ставку – прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график снабжения. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и, прежде всего, энергетики», – сообщил Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, Украина, которую в Лондоне представит министр обороны Денис Шмыгаль, попросит новые системы ПВО у западных партнеров.

    «Усиление ПВО – цель номер один для этого «Рамштайна» и в целом наших контактов в Европе и США, – приводит ТАСС слова Зеленского в видео.

    Глава киевского режима отметил, что впереди много работы с партнерами, кроме того, он обсудил со Шмыгалем нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2026 году.

    Переговоры в формате «Рамштайн» – этом ежемесячные консультации стран, предоставляющих Украине оружие. Первое заседание состоялось в апреле 2022 года на авиабазе ВВС США в немецком городе Рамштайн. Во вторник, 9 сентября, состоится очередная серия переговоров в Рамштайне, в которой будут участвовать 56 стран и генсек НАТО Марк Рютте, сообщил телеканал Sky News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дании начали строить совместный завод для выпуска ракетных и беспилотных компонентов для Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Дания оказала наибольшую поддержку Украине в пересчете на душу населения.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 07:30 • Новости дня
    Кадыров раскрыл подробности удара возмездия по генштабу ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 2024 году при ударе по генштабу украинской армии, проводившемуся в ответ на атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе, погибли девять человек.

    «В ту же ночь была ответка. Я на второй день после удара сообщал об этом. Дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани». Ракеты пробили крышу», – рассказал Кадыров РИА «Новости».

    По его словам, радиоразведка перехватила переговоры, в которых украинские военные сообщали о девяти погибших и 17 раненых.

    В октябре 2024 года ВСУ ударили по Российскому университету спецназа в Чечне, на крыше пустующего здания произошел пожар. Тогда Кадыров пояснял, что за подобные действия украинскую армию ждет возмездие.

    Через некоторое время по зданию генштаба ВСУ произошел удар. Глава Чечни указывал, что это был ответ на атаку на университет в Гудермесе.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 09:36 • Новости дня
    Стало известно об острой нехватке средств ПВО на Украине
    Стало известно об острой нехватке средств ПВО на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки средств ПВО на Украину значительно замедлились, что усилило угрозу острой нехватки вооружений на фоне наращивания воздушных ударов Россией, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Украина сталкивается с острой нехваткой средств противовоздушной обороны на фоне замедления поставок вооружений из США и интенсификации воздушных ударов со стороны России, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Как отмечает издание, затруднения возникли после нескольких месяцев нерегулярных и меньших, чем ожидалось, поставок, что связано с соответствующей директивой Пентагона.

    По информации The New York Times, начиная с июля Вашингтон приостановил отправку ракет-перехватчиков для систем Patriot, боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Президент США Дональд Трамп в начале июля заявил, что Белый дом продолжает поддерживать Киев военным путем, однако в первую очередь учитывает собственные потребности в вооружениях.

    Один из источников, знакомый с вопросом поставок, заявил газете: «Это лишь вопрос времени, когда закончатся боеприпасы». В публикации подчеркивается, что замедление снабжения особенно тревожно, поскольку ракеты, приобретаемые Киевом через отдельную программу, производятся малыми партиями, что приводит к перерывам между поставками.

    FT также напоминает, что страны Евросоюза недавно договорились предоставить Украине системы ПВО и боеприпасы из собственных запасов и закупить дополнительное вооружение в США. Однако такие поставки находятся на начальной стадии и пока не способны компенсировать возникший дефицит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нарастили силы ПВО в Сумской области. Бельгия пообещала Киеву 20 систем ПВО Cerber и один танк Leopard. Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, не имея собственных систем ПВО и ПРО.

    Комментарии (11142)
    9 сентября 2025, 12:54 • Новости дня
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине

    Эксперт Анпилогов: Идея создания «воздушного щита» на Украине обречена на провал

    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициатива Запада по созданию «воздушного щита» для Украины является технически нереализуемой и политически пустой декларацией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее FT сообщила, что план «коалиции желающих» в отношении Украины предполагает усиление ПВО и возможное развертывание европейских авианосцев.

    «Каждая новая инициатива «коалиции желающих» вызывает вопросы о том, насколько лидеры Европы адекватно воспринимают обстановку, а также насколько они способны генерировать реальные планы, а не пустые проекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил о звучащих ранее идеях: отправка на Украину «миротворцев», разработка «гарантий безопасности», причем с апелляцией к США, а теперь и создание американского «воздушного щита». Все это находится в состоянии деклараций и политических заявлений. При этом даже беглый анализ свежего предложения подтвердит его нереализуемость.

    Так, если говорить об усилении ПВО, то поставки комплексов, вероятно, будут увеличиваться, но вопрос заключается в их эффективности. «У западного блока недостаточно возможностей для производства средств перехвата российских баллистических или квазибаллистических ракет. Например, корпорация Lockheed Martin – главный производитель ракет для ЗРК Patriot – за минувшие три года увеличила объемы всего на десять единиц в месяц – с 50 до 60», – указал Анпилогов.

    «Если взять все системы противовоздушной обороны, которые могут быть поставлены Украине, то количество зенитных управляемых ракет наберется лишь на одну десятую от того, что применяет Россия», – подчеркнул эксперт. По его мнению, признание европейцами неспособности «щита» сдерживать «баллистику» – проблеск адекватности.

    «Таким образом, западные высокотехнологичные и, как следствие, очень дорогие изделия оказались, во-первых, крайне лимитированы в своей серии. А во-вторых, выяснилось, что их пресловутая технологичность оказалась раздутой: в реальных конфликтах даже самые современные американские системы неэффективны против нового поколения баллистических ракет с гиперзвуковыми маневрирующими блоками», – заметил аналитик.

    На этом фоне Анпилогов напомнил и о недавней ирано-израильской 12-дневной войне. «Тогда вся армада, включая истребители, ПВО, военно-морской флот, базировавшийся в Средиземном и Красном морях с перехватчиками SM-6, не смогла сбить по нынешним меркам устаревающую лавину иранских баллистических ракет», – сказал специалист.

    Что касается дронов, от которых, по задумке «коалиции желающих», защитит «щит», то и здесь есть нюансы, продолжил спикер. «Ряд западных разработчиков, понимая, что подход дорогого единичного оружия ПВО не действует, пытаются разработать различные паллиативы – решения, которые позволят, с одной стороны, сохранить некую рентабельность производства, а с другой, обеспечить хоть какую-то разумную стоимость перехвата», – отметил он.

    В частности, тот же Lockheed Martin работает над ракетой для ЗРК Patriot, стоимость которой, предположительно, составит 710 тыс. долларов. «По сравнению с четырьмя млн долларов за стандартную ракету эта цифра представляется маленькой. Но стоит помнить, что БПЛА стоит в районе 30-40 тыс. Тогда картина все еще выглядит жалкой для Запада», – рассуждает аналитик.

    Более того, вновь встает вопрос количественного соотношения «щита и меча». «Россия вышла на уровень запуска по целям на территории Украины сотен дронов ежедневно. То есть количество зенитных управляемых ракет требуется, как минимум, в два раза большее – а это абсолютно неподъемные объемы для западного ВПК», – пояснил эксперт.

    Наконец, стоит учитывать позицию США, которые, как считают европейцы, и развернут «щит» над Украиной. «Вашингтон выделяет больше средств на противостояние с Китаем. Любая борьба в Европе оказывается не просто лишней для американской администрации, но и совершенно вредной. Поэтому, я думаю, надежды «коалиции желающих» на Штаты абсолютно пустые», – акцентировал специалист.

    Таковым представляется и вторая часть плана – возможное развертывание европейских авианосцев, добавил аналитик. Он напомнил, что их существует всего три: два британских – HMS Prince of Wales и HMS Queen Elizabeth, а также один французский «Шарль де Голль» (фр. Charles de Gaulle, R91).

    «Главная проблема в том, что завести их в акваторию Черного моря в настоящий момент времени просто невозможно из-за позиции Турции, которая в соответствии с положениями конвенции Монтре перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы. Поэтому ближайшим районом базирования европейских авианосцев представляется Эгейское и Балтийское моря, где они, впрочем, не получат никаких преимуществ с точки зрения использования авиации», – считает Анпилогов.

    По его мнению, идея экстерриториальности этой группировки преследует цель успокоить восточноевропейские страны, в частности Польшу и Румынию, которые уже неоднократно крайне резко высказывались против использования собственной территории в помощи Украине. «Как бы то ни было, инициатива европейцев выглядит абсолютной авантюрой, которая фактического «щита» над Украиной не обеспечит», – заключил собеседник.

    Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман сообщил, что на Западе обсуждают возможность создания «воздушного щита» для Украины, чтобы достичь фактического прекращения огня.

    По его информации, инициатива предполагает расширение поставок средств ПВО для защиты от беспилотников. При этом баллистические ракеты такой «щит» сдерживать не сможет. Для поддержки концепции рассматривается задействование морских сил, включая возможность развертывания европейских авианосцев.

    Вопрос обсуждали участники «коалиции желающих» в Париже. По итогам саммита Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине «силы сдерживания». «Они обязались развернуть войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность после прекращения огня или установления мира», – рассказал президент Франции.

    По данным Financial Times, участники встречи так и не смогли выработать единую позицию по развертыванию военных контингентов на Украине. Издание сообщает, что внутри коалиции сформировались три лагеря: сторонники отправки войск, противники и сомневающиеся. К первой группе относится Британия, ко второй – Италия, Польша и другие страны, выступающие против. Третью группу составляют государства, в том числе Германия, не определившиеся с позицией.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих».

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:00 • Новости дня
    Киев выделил 500 млн гривен на экстренную мобилизацию граждан Украины

    SHOT сообщил о выделении Киевом 500 млн гривен на мобилизацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти приняли решение об оперативном финансировании экстренной мобилизации, выделив значительную сумму на мероприятия по комплектованию армии.

    Украинские власти направили 500 млн гривен на срочные меры по мобилизации, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, соответствующий документ подписан руководством Украины.

    В семи регионах страны функционируют оперативные штабы при областных военных администрациях, которые круглосуточно следят за обновлением данных о гражданах и организуют отправку мобилизованных в ряды ВСУ. Территориальные центры комплектования работают без перерывов.

    Особое внимание уделяется тому, чтобы быстро пополнять ряды вооруженных сил Украины за счет новых призывников. Активизация мобилизации объясняется острой необходимостью увеличения численности личного состава ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти заявили, что не собираются прекращать мобилизацию даже в случае перемирия. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине, сопровождающуюся избиениями и смертями, позорным явлением для Европы XXI века.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:10 • Новости дня
    Захарова заявила о праве России на ответ за атаку ВСУ на Донецк

    Россия оставила за собой право ответить на нападение на гражданские объекты Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД России подчеркнул, что возможный ответ станет реакцией на атаку в парке «Гулливер» и не исключает диалог.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима в парке «Гулливер» в Донецке, передает ТАСС.

    В своем комментарии Захарова отметила: «Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на террористическую атаку со стороны киевского режима».

    Она также подчеркнула, что приверженность России конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту массированной атаки беспилотниками на Донецк. В результате атаки украинского беспилотника на парк «Гулливер» в Донецке пострадали шесть человек, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения. Здание школы №20 в Калининском районе Донецка повреждено из-за прямого попадания украинского беспилотника.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 16:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в эскалации после удара по Донецку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев ударами по парку «Гулливер» в Донецке демонстрирует курс на эскалацию конфликта и срыв мирного урегулирования.

    «Преступный киевский режим продолжает совершать террористические акции против мирного населения и гражданских объектов российских регионов. Воскресным вечером ВСУ нанесли удар БПЛА по детской площадке в недавно открытом парке «Гулливер» в Донецке, где в это время находилось много мирных жителей», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, в результате взрыва получили ранения шесть человек, в том числе ребенок 2011 года рождения. Дипломат подчеркнула, что рядом с парком не находилось военных объектов, а удар был нанесен целенаправленно по мирным жителям, включая детей и их родителей.

    Она охарактеризовала произошедшее как «очередное преднамеренное кровавое преступление укронацистов против мирного населения России» и обратила внимание на явную нацеленность Киева на эскалацию вооруженного конфликта и срыв любых попыток переговоров.

    Напомним, украинский беспилотник ударил по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о шести пострадавших, среди которых оказалась девочка 2011 года рождения.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Российские войска уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены пусковая установка и кабина управления ЗРК «С-300» ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запусков БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 230 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 675 беспилотников, 628 ЗРК, 25 022 танка и других бронемашин, 1 590 боевых машин РСЗО, 29 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 374 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара по объектам ВСУ. В частности, они поразили используемую для транспортировки грузов ВСУ инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Омбудсмен Солтаев рассказал о письмах украинских матерей к Кадырову

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал в эфире ЧГТРК о множестве обращений к главе республики Рамзану Кадырову от украинских женщин.

    Солтаев уточнил, что Кадырову пишут матери украинских военнослужащих с просьбами найти их детей и часто выражают недоверие к властям своей страны, указывая на то, что им не оказывают необходимой поддержки и помощи, говорится в посте Telegram-канала ЧГТРК.

    Омбудсмен подчеркнул, что помощь заявителям оказывается с депутатом Государственной Думы России Шамсаилом Саралиевым и уполномоченным по правам человека Российской Федерации.

    Совместная работа направлена на оперативное рассмотрение и решение вопросов, поднятых в этих обращениях, отметил Солтаев.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо удостоил Аймани Кадырову, мать главы Чечни, ордена за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время СВО на территории региона.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской стороной организацию доставки посылок для военнопленных, что может быть реализовано, по ее словам, «к первым числам декабря».

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Силовики назвали число наемников в ВСУ

    Российские силовики сообщили о 20 тысячах наемников на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тысяч наемников из различных стран мира.

    Около 20 тысяч наемников из разных стран воюют на стороне вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Источник агентства уточнил, что по различным оценкам это минимальная численность иностранных бойцов в рядах украинской армии в данный момент.

    Силовики отмечают, что поток наемников в ВСУ сокращается, но полностью не прекращается. Среди прибывающих на Украину растет доля людей без боевого опыта, а также пожилых и бывших военных США, списанных по состоянию здоровья и желающих возобновить военную карьеру.

    Источник пояснил: «Но, как мы видим, поток желающих сокращается. В части качающейся граждан США, по-большому счету это связано с резкой сменой риторики в отношении России. Кроме того, наемники отказываются воевать бок о бок с необученными и немотивированными украинцами, принудительно отправленными на фронт».

    По данным российских силовых структур, чаще всего среди наемников встречаются граждане стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, а также Польши, Британии, Канады и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине, которое составило не менее 92 человек. Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в шести областях, уничтожив более тысячи солдат и технику. В результате серии ударов по объектам ВСУ на юге Одесской области были уничтожены базы с иностранными наемниками, включая граждан Британии и Румынии.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 10:10 • Новости дня
    Рогов увидел в словах Зеленского плагиат из русской песни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов усмотрел в высказываниях Владимира Зеленского сходство с фразами из известной композиции Игоря Растеряева, что вызвало у него подозрение в плагиате.

    По его словам, слова Владимира Зеленского о «победе Украины» напоминают плагиат и похожи на цитирование русской песни, передает РИА «Новости».

    Рогов подчеркнул, что Зеленский публично запрещает слушать русские песни, однако на деле использует их мотивы в своих заявлениях.

    Он отметил, что недавнее интервью Зеленского американскому каналу ABC, где тот назвал «победой для Украины» недопущение полного перехода территории под контроль России, очень напоминает строки из песни Игоря Растеряева «Русская дорога». Рогов процитировал фразу из композиции: «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем – это мы вперед идем», и отметил, что по сути Зеленский повторил эту мысль, но в своей интерпретации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает «победой» для страны возвращение к границам 1991 года и получение гарантий безопасности. Политолог Владимир Скачко пояснил, что слова Зеленского о «победе» отражают стремление Киева к максимальным уступкам со стороны России, но эти цели недостижимы.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского, высмеяв его как оторванное от реальности.

    Комментарии (0)
    8 сентября 2025, 17:50 • Новости дня
    Страны БРИКС договорились сотрудничать по украинскому урегулированию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны БРИКС договорились о необходимости поддерживать координацию по украинскому кризису, сообщило Центральное телевидение Китая.

    «Стороны также договорились поддерживать взаимодействие по таким острым вопросам, как украинский кризис и конфликт в секторе Газа», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в понедельник подключился к онлайн-саммиту БРИКС по видеосвязи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал опубликовать релиз после мероприятия.

    В конце августа Бразилия решила созвать внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз от США. Вашингтон ранее установил пошлины в 50% на ряд бразильских товаров.

    Комментарии (0)
    ВС России прорвали оборону ВСУ к юго-востоку от Красноармейска
    Володин: Франция устала от позора Макрона
    Rheinmetall пообещал Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger
    Индия начала избавляться от гособлигаций США еще до пошлин Трампа
    Непальцы подожгли резиденцию президента и премьера
    Охранника в Петербурге задержали за интимную связь с восьмиклассником
    При пожаре в зоопарке Ейска погибли 28 крокодилов

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

