  • Новость часаВ Иране пришли к консенсусу по кандидатуре верховного лидера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Президент Ирана жестко ответил на угрозы изменить карту страны
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Мнения
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    8 комментариев
    8 марта 2026, 11:19 • Новости дня

    После обстрела ВСУ в Энергодаре обесточено два микрорайона

    Пухов сообщил о повреждении ЛЭП Энергодара после обстрела ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате артиллерийского обстрела ВСУ вблизи Энергодара в Запорожской области произошла остановка подачи электроэнергии в двух микрорайонах города, включая отключение водозабора, уточняют местные власти.

    Об артобстреле ВСУ вблизи Энергодара и отключении электроэнергии в двух микрорайонах города сообщил глава администрации Максим Пухов. Он отметил: «Два микрорайона Энергодара обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения».

    Пухов уточнил, что одна из возможных причин – повреждение линии электропередачи в результате артиллерийского обстрела, который ведут украинские войска. Под удары попала территория, прилегающая к городу.

    Позже глава администрации добавил, что подача электроэнергии была восстановлена на пятый и седьмой микрорайоны, и следующим этапом будет восстановление водоснабжения. Сейчас энергетики продолжают оперативные переключения для нормализации ситуации.

    Ранее в ночь на субботу в Васильевке Запорожской области украинские дроны нанесли удар по жилым домам, в результате чего погибла женщина и пострадали более десяти человек.

    До этого Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Энергодару, чтобы оказать сильное психологическое давление на жителей города и сорвать ремонт высоковольтной линии. А 28 января в результате удара беспилотника ВСУ в Энергодаре погибла мирная жительница.


    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    Комментарии (4)
    7 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 200 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотников, 651 ЗРК, 28 083 танка и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (23)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский вертолет Ми-8 был уничтожен на аэродроме у Михайловки ударом дрона «Герань», нанесенным российскими войсками беспилотных систем.

    Вооруженные силы России нанесли удар барражирующим боеприпасом по украинскому вертолету Ми-8, который базировался на аэродроме близ Михайловки, передает РИА «Новости». Атаку успешно провели специалисты войск беспилотных систем.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Михайловка», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины, в том числе был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 03:22 • Новости дня
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Умерла народная артистка России балерина Нинель Петрова

    Tекст: Денис Тельманов

    На 102-м году ушла из жизни прославленная балерина и педагог Нинель Петрова, прослужившая Мариинскому театру более двадцати лет.

    О смерти народной артистки России Нинель Петровой сообщил Мариинский театр, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении коллектива говорится: «Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался».

    Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу после выпуска присоединилась к труппе Мариинского театра.

    Она проработала там до 1968 года, заслужив уважение коллег не только профессионализмом, но и интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью.

    После завершения исполнительской карьеры Петрова стала главным балетмейстером и репетитором труппы, а также преподавала в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка Московского драматического театра Маргарита Жигунова умерла в Москве.

    Участница группы «Бурановские бабушки» Зоя Дородова скончалась в Удмуртии.

    Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни на семьдесят пятом году после тяжелой болезни.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском

    Бразильский наемник-трансвестит Летисия Риос ликвидирован под Купянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, идентифицировавший себя как женщина и участвовавший в боях на стороне ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Бразильский наемник, идентифицировавший себя как женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) и воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован под Купянском, передает РИА «Новости».

    По информации силовых структур, речь идет о Эллионае Барросе Риосе, известном под псевдонимом Летисия Риос. Ранее он проживал во Франции, где, вероятно, столкнулся с финансовыми трудностями, и именно это могло подтолкнуть его к участию в боевых действиях на Украине.

    Собеседник агентства сообщил, что Риос был уроженцем Мату-Гросу и последнее время жил в городе Рио-Верде (Гояс). Он прошел двухмесячную военную подготовку, после чего был направлен в район Купянска, где бригада «Хартия» несет серьезные потери.

    Причиной отправки Риоса на опасный участок в районе Ковшаровки стала его неосторожность: «Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами Шахед». Как добавил источник, после подобных «утечек» данных в ВСУ, как правило, виновных отправляют на самые опасные направления фронта.

    Ранее наемник из Бразилии умер в Харьковской области после пыток со стороны солдат ВСУ. Еще одного бразильского наемника забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве.

    По словам офицера в запасе ВМС Бразилии Робинсона Фариназу, к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:34 • Новости дня
    Разведчик сообщил о голодающих военных ВСУ на Харьковщине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевское командование не пытается решить проблему со снабжением едой военнослужащих ВСУ на передовой в Харьковской области, в результате чего они голодают, рассказал разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

    Киевское командование не предпринимает мер для решения проблем с доставкой продовольствия своим войскам на передовой в Харьковской области, из-за чего военнослужащие ВСУ страдают от голода, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на разведчика 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».

    Офицер уточнил, что для снабжения украинских военных продуктами используются гексакоптеры, однако эти беспилотники регулярно уничтожают подразделения ПВО российской группировки. Из-за этого доставка продовольствия значительно осложнена.

    По словам разведчика, радиоперехваты свидетельствуют о том, что украинские солдаты на передовой под Волчанском просят доставить им именно еду, а не боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат рассказал о голоде в рядах ВСУ под Купянском. Другой пленный военнослужащий ВСУ заявил о тяжелой ситуации в этом районе. ВС России сорвали попытку украинских военных выйти из окружения южнее Купянска-Узлового.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 21:16 • Новости дня
    Власти Индии заявили о независимости от разрешений на покупку нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Политика Нью-Дели в сфере энергетики определяется исключительно национальными интересами и доступностью сырья, а не внешними разрешениями или санкционными послаблениями, заявил высокопоставленный правительственный чиновник агентству ПТИ.

    Индия никогда не зависела от разрешения какой-либо страны на покупку нефти в России, заявил высокопоставленный индийский чиновник агентству ПТИ, передает РИА «Новости».

    Представитель правительства подчеркнул: «Индия будет покупать нефть везде, где она доступна. Наши закупки нефти не будут регулироваться никакими пустыми лозунгами».

    Эти заявления последовали после решения США на 30 дней отменить часть санкций, что позволило индийским НПЗ закупать российскую нефть.

    Другой чиновник пояснил, что временная отмена санкций лишь снимает некоторые трения, но не определяет энергетическую политику страны. По его словам, Индия руководствуется принципами доступности, наличия и устойчивости энергоресурсов для каждого домохозяйства.

    Сейчас в распоряжении Индии находится более 250 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что составляет запас на 7-8 недель. Этот объем хранится в стратегических резервах, резервуарах, трубопроводах, терминальных объектах и на судах, уже следующих к индийским портам.

    В целом Индия закупает нефть примерно у 40 стран, а местные нефтеперерабатывающие заводы функционируют в штатном режиме.

    Министерство финансов США выдало Индии временное разрешение на покупку российской нефти.

    Индийское правительство сообщило о готовности рассмотреть закупки сжиженного природного газа из России.

    Отраслевые аналитики назвали действия американской стороны попыткой создать видимость влияния на торговые процессы.

    Комментарии (5)
    8 марта 2026, 08:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

    В Министерстве обороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС. По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – по двадцать – было сбито над Астраханской областью и Крымом. В Ростовской области уничтожено 14 аппаратов, в Белгородской – восемь, в Краснодарском крае – четыре, в Курской области – три, в Волгоградской – два, еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря. В

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за ночь сбили 151 украинский беспилотник. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    От угарного газа в Запорожской области погибли трое малышей

    Балицкий сообщил о гибели трех малышей от отравления угарным газом при пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате пожара в частном доме в Приазовском Запорожской области три маленьких ребенка скончались от отравления угарным газом, причины трагедии выясняются, сообщают местные власти.

    Трое маленьких детей погибли от отравления угарным газом в доме в поселке Приазовское Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Телеграм-канале, что трагедия произошла в ночь на субботу.

    По его словам, в результате пожара в частном домовладении скончались мальчик 2022 года рождения и две девочки 2021 и 2024 годов рождения. Прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи констатировали смерть детей от отравления угарным газом.

    По предварительным данным, на момент происшествия дети находились дома одни. На месте работают следователи и полицейские, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Причины трагедии будут тщательно выяснены, подчеркнул Балицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Курске в многоквартирном доме на улице Харьковской четыре человека погибли из-за отравления угарным газом.

    Ранее в Вологодской области в гаражном боксе на улице Юбилейной пятеро человек стали жертвами предполагаемого отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело.

    А в начале февраля в селе Параул в Дагестане пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок тяжело пострадал.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Индия сообщила о готовности рассмотреть закупки российского СПГ

    Tекст: Вера Басилая

    Индийское правительство не исключает рассмотрение закупок российского сжиженного природного газа, если соответствующее предложение поступит, а также удерживает цены на топливо, сообщает Reuters.

    Агентство Reuters и источник в индийском правительстве сообщил, что Индия готова рассмотреть возможность закупок российского сжиженного природного газа, если поступит соответствующее предложение, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что индийские компании рассмотрят закупки российского сжиженного природного газа, если им предложа.

    По информации Reuters, после того как США ослабили ограничения, индийские компании активизировали закупки российской нефти. Это связано с необходимостью поддержания стабильной работы нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии.

    Также источник сообщил, что Индия не планирует повышать розничные цены на бензин и дизель в нынешних условиях. Такое решение объясняется растущими запасами топлива в стране.

    Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что страна разрешила Индии продолжать закупки российской нефти. Это решение принято на фоне практически полной остановки судоходства через Ормузский пролив, что могло бы привести к дефициту энергоносителей в регионе.

    Ранее Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 16:23 • Новости дня
    Отделение банка в Подмосковье поджег подросток по указанию кураторов

    Отделение банка в Подмосковье было подожжено подростком по указанию кураторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка в подмосковном Путилкове подросток по указанию кураторов облил банкомат горючей жидкостью и поджег, пострадавших нет, уточнили в правоохранительных органах.

    16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка на улице Вольной в поселке Путилково в Красногорске Московской области, следуя указаниям кураторов, сообщает Мособлпрокуратура. Юноша по телефону получил инструкции от неизвестных, пронес в банк канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил банкомат и поджег его. «Красногорская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента», – говорится в заявлении пресс-службы.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области добавила, что по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Красногорска сообщила о пожаре в отделении банка ВТБ в поселке Путилково, но не указала причины возгорания.

    Ранее в Балашихе 18-летняя девушка попыталась поджечь торговый центр по указке мошенников. До этого в Химках подросток по указанию мошенников поджег машину полиции.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:57 • Новости дня
    Пожар произошел в отделении банка ВТБ в Красногорске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорска Московской области рано утром 7 марта произошёл пожар, который удалось ликвидировать до приезда пожарных, при возгорании никто не пострадал, сообщили местные власти.

    Пожар вспыхнул утром в субботу в отделении банка ВТБ в поселке Путилково Красногорского городского округа Московской области, сообщает местная администрация. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных расчетов.

    Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее в ряде СМИ появлялась информация о возможном взрыве банкомата, однако официальное сообщение подтверждает только факт пожара и его оперативную ликвидацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пожарные тушили огонь на площади 700 кв. м в двух частных домах поселка Путилково.

    До этого в жилом доме поселка Икша Московской области произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, в результате чего пострадали два мужчины и ребенок десяти лет. А в конце января в Балашихе девушка по указке мошенников пыталась поджечь торговый центр.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:12 • Новости дня
    Замглавы Пятигорска арестована по делу о хищении 117 млн рублей

    Суд арестовал замглавы Пятигорска по делу о хищении 117 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый заместитель главы администрации Пятигорска отправлена в СИЗО по обвинению в превышении полномочий с ущербом более 117 млн рублей, сообщили в краевом суде.

    Ленинский районный суд Ставрополя принял решение заключить под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска, обвиняемую по делу о превышении должностных полномочий с ущербом в 117 млн рублей, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края. Обвиняемая отправлена в следственный изолятор на срок один месяц 29 суток, то есть до 5 мая 2026 года, сообщили в пресс-службе.

    Задержание чиновницы ранее подтверждало главное управление МВД по Ставропольскому краю. По версии следствия, в 2020 году она, являясь председателем аукционной комиссии, внесла фиктивные данные в протокол итогов электронного аукциона совместно с неустановленными лицами. После этого муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений в Кисловодске был заключен с ООО «Айди партнер».

    В результате на счет компании были перечислены бюджетные средства в размере 117 519 064 рубля, которые, как утверждает следствие, были похищены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пятигорске также задержали замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее в Пятигорске суд назначил двухмесячный арест мужчине, которого подозревают в подготовке теракта в местной синагоге. А в июле прошлого года Ленинский районный суд Пятигорска арестовал помощника губернатора Ставропольского края по обвинению в мошенничестве.


    Комментарии (0)
    Главное
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Россия вошла в топ-10 крупнейших экономик мира в 2025 году
    «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности
    Террористы в Нигерии убили прихожан Русской православной церкви
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а, скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации