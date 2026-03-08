После обстрела ВСУ в Энергодаре обесточено два микрорайона

Пухов сообщил о повреждении ЛЭП Энергодара после обстрела ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об артобстреле ВСУ вблизи Энергодара и отключении электроэнергии в двух микрорайонах города сообщил глава администрации Максим Пухов. Он отметил: «Два микрорайона Энергодара обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения».

Пухов уточнил, что одна из возможных причин – повреждение линии электропередачи в результате артиллерийского обстрела, который ведут украинские войска. Под удары попала территория, прилегающая к городу.

Позже глава администрации добавил, что подача электроэнергии была восстановлена на пятый и седьмой микрорайоны, и следующим этапом будет восстановление водоснабжения. Сейчас энергетики продолжают оперативные переключения для нормализации ситуации.

Ранее в ночь на субботу в Васильевке Запорожской области украинские дроны нанесли удар по жилым домам, в результате чего погибла женщина и пострадали более десяти человек.

До этого Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Энергодару, чтобы оказать сильное психологическое давление на жителей города и сорвать ремонт высоковольтной линии. А 28 января в результате удара беспилотника ВСУ в Энергодаре погибла мирная жительница.



