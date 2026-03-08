В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.30 комментариев
В результате артиллерийского обстрела ВСУ вблизи Энергодара в Запорожской области произошла остановка подачи электроэнергии в двух микрорайонах города, включая отключение водозабора, уточняют местные власти.
Об артобстреле ВСУ вблизи Энергодара и отключении электроэнергии в двух микрорайонах города сообщил глава администрации Максим Пухов. Он отметил: «Два микрорайона Энергодара обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения».
Пухов уточнил, что одна из возможных причин – повреждение линии электропередачи в результате артиллерийского обстрела, который ведут украинские войска. Под удары попала территория, прилегающая к городу.
Позже глава администрации добавил, что подача электроэнергии была восстановлена на пятый и седьмой микрорайоны, и следующим этапом будет восстановление водоснабжения. Сейчас энергетики продолжают оперативные переключения для нормализации ситуации.
Ранее в ночь на субботу в Васильевке Запорожской области украинские дроны нанесли удар по жилым домам, в результате чего погибла женщина и пострадали более десяти человек.
До этого Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Энергодару, чтобы оказать сильное психологическое давление на жителей города и сорвать ремонт высоковольтной линии. А 28 января в результате удара беспилотника ВСУ в Энергодаре погибла мирная жительница.