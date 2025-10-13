Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ предприняли попытку вернуть потерянные позиции в Волчанске на харьковском направлении, однако были остановлены и понесли потери свыше 30 человек, передает РИА «Новости». Собеседник агентства заявил: «Доукомплектовав штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады мобилизованными, противник большими силами предпринял попытку вернуть утраченные позиции в Волчанске». По его словам, российская разведка заранее выявила замыслы и места формирования штурмовых групп ВСУ.

В результате ожесточённых боев и комплексного огневого поражения контратака была отражена, и противник понёс существенные потери. В силовых структурах пояснили, что потери ВСУ превысили 30 человек.

