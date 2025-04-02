Российские войска освободили Разлив в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника при этом составили более 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ возле Гришино, Шевченко, Красноармейска, Новосергеевки и Димитрова ДНР, отчитались в Минобороны.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии.

Параллельно подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны рядом с Приднепровским, Ивановкой и Антоновкой Херсонской области.

Уничтожено до 75 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

А подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения у Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки ДНР.

Противник потерял до 255 боевиков, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

В минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области, также они освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.