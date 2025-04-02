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Российские военные выбили ВСУ с позиций у Липцов
Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.
Российские военнослужащие успешно выбили Вооруженные силы Украины с их позиций к северо-западу от населенного пункта Липцы, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия продвинулась на 300 метров, заняв более выгодные позиции в лесистой местности. Эти действия позволили расширить зону контроля в данном районе.
Кроме того, российские силы сумели расширить зону контроля у Волчанска в Харьковской области. По словам Марочко, российская армия немного продвинулась в районе населенного пункта Тихое. усилении их позиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали возводить укрепления за пределами Константинополя в Донецкой Народной Республике. Российские войска освободили населенные пункты Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР. РЭБ России мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки.