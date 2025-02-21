Tекст: Мария Иванова

За неделю российские войска освободили семь населенных пунктов в ДНР, Харьковской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден пункт Свердликово Курской области.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2255 военнослужащих, 11 танков и 137 бронемашин. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, три машины РСЗО, три станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Запад» освободили Фиголевку в Харьковской области и Ямполовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник при этом потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 бронемашин, в том числе восемь американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 11 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения «Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1365 военнослужащих, 12 бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь полевых складов с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Березовка и Надеждинка ДНР.

Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух мотопехотных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, включая немецкий танк Leopard, 28 бронемашин, из них шесть американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 40 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое ДНР.

Было нанесено поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты теробороны.

Противник потерял свыше 1100 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких танка Leopard, 13 бронемашин и 29 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

ВСУ при этом потеряли свыше 460 военнослужащих, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, на этой неделе, 18 февраля, Российские войска освободили Ямполовку на севере ДНР. А днем ранее российские войска освободили Свердликово в Курской области, а также Фиголевку в Харьковской области.