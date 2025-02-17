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Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
В результате решительных действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кондрашовкой, Голубовкой, Загоруйковкой, Новой Кругляковкой Харьковской области, Новолюбовкой Луганской народной республики (ЛНР), Колодезями и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ при этом составили свыше 190 военнослужащих, три американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британская 155-мм гаубица FH-70. Уничтожены два склада с боеприпасами.
Между тем на харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Липцов и Волчанска Харьковской области.
При этом ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств, сообщил Конашенков.
В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» около Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.
Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Ульяновки, Зверева, Котлина, Удачного, Успеновки, Надеждинки, Новоандреевки и Алексеевки ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.
Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, и пять орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Мылового, Тягинки и Приднепровского Херсонской области.
ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР. За день до этого российские силы освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. А до этого взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.