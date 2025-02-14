Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Зеленое Поле, Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено поражение подразделениям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии, а также штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

Потери украинских вооруженных формирований при этом за неделю составили свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard и 26 бронемашин, уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и освободили Дачное и Орехово-Василевку в ДНР.

Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, десять бронированных машин, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, отчитались в Минобороны.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника тяжелой механизированной, четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 бронемашин. Уничтожены 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Противник при этом потерял свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 бронемашин. Уничтожены 35 орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и 21 склад боеприпасов.

Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, две бронемашины и 33 орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. За неделю уничтожены восемь станций РЭБ и 13 складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Водяное Второе в ДНР. Кроме того, на этой неделе российские войска взяли под контроль Ясеновое на западе ДНР. А в минувшие выходные освободили Орехово-Василевку в ДНР.