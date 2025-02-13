Tекст: Мария Иванова

Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Ленина, Барановкой, Зверево, Удачным, Котлино, Надеждинкой и Новоандреевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял до 510 военнослужащих, немецкий танк Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, и четыре пикапа. Уничтожены чешская боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000.

В то же время на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, два арторудия и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Кутьковки, Кондрашовки, Богуславки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской Области, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), Колодезей, Ямполовки и Ямполя в ДНР.

При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям «Иностранного легиона» у Никифоровки, Звановки, Переездного, Райгородка, Васюковки, Приволья, Часова Яра, Константиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Дачного в ДНР.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе немецкая 155-мм самоходная артустановка Panzerhaubitze 2000, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Константинополя, Богатыря, Бурлацкого, Комара, Скудного и Ровнополя в ДНР.

Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, бронемашина, семь орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М198. Уничтожен склад с боеприпасами.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны возле Новоберислава, Казацкого, Токаревки и Антоновки в Херсонской области.

ВСУ при этом потеряли до 70 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

На этой неделе российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР.

В минувшие выходные российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР. А до этого смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.