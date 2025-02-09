Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что Орехово-Василевка в Донецкой народной республике перешла под контроль российских войск. Как уточнили в ведомстве, освобождение произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

В Telegram-канале ведомства добавили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое в Харьковской области. В результате этого уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, а также два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

Одновременно подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции, уничтожив живую силу и технику нескольких украинских бригад в Новоегоровке в Луганской народной республики, Зеленом Гае, Лозовой и других населенных пунктах Харьковской области. Сообщается о потерях до 205 военнослужащих, танка и нескольких боевых бронемашин.

В пресс-службе уточнили, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

В то же время группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся серьезные потери украинским бригадам, в том числе уничтожив бронетранспортеры американского производства.

Авиация и артиллерия российских войск продолжает наносить удары по объектам на Украине, уничтожая инфраструктуру и технику противника. Средства ПВО сбили 90 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS.

В пятницу российские военные смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.