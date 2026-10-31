Психолог объяснил уязвимость послушных детей перед мошенниками

Психолог связал гиперопеку с уязвимостью детей перед мошенниками

Tекст: Катерина Туманова

«В основе личности послушных детей лежит гиперопека. Если ребенок постоянно воспитывался под жестким надзором и беспрекословно слушался родителей, он легко следует инструкциям, исходящим якобы от силовых органов или управляющих компаний. Подросток начинает выполнять указания, будучи уверенным, что участвует в оперативной деятельности и делает правильное дело», – рассказал Гульдан РИА «Новости».

Специалист добавил, что действующий под влиянием злоумышленников ребенок не осознает общественную опасность своих поступков. С точки зрения закона такое поведение можно рассматривать как вынужденное, пояснил психолог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило об использовании телефонными мошенниками мобильных игр для поиска жертв среди подростков. Подростков начали склонять к тяжким преступлениям через боты знакомств.

МВД назвало признаки вовлечения подростков в деструктивные группы.