  • Новость часаЛантратова заявила о прибытии более 50 иностранных журналистов в Алешки
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    30 октября 2026, 08:59 • Новости дня

    Подростков начали склонять к тяжким преступлениям через боты знакомств

    МВД: Преступники могут месяцами вербовать подростков через боты знакомств

    Tекст: Мария Иванова

    Злоумышленники используют чат-боты знакомств для вербовки подростков, процесс может занимать от нескольких часов до нескольких месяцев, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

    Вербовщики угрожают детям привлечением к уголовной ответственности и склоняют их к совершению особо тяжких преступлений, передает МВД.

    Преступники применяют методы социальной инженерии: они манипулируют подростком и шантажируют его, лишая возможности критически оценить ситуацию и связаться с родными.

    Совместно с Федеральным центром «Профилактика» и Институтом детства, семьи и воспитания ведомство подготовило информационные карточки, раскрывающие методы злоумышленников при вербовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ФСБ сообщила о принуждении украинскими спецслужбами подростков к диверсиям путем шантажа после знакомства в чат-боте «Дайвинчик».

    В понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами Telegram для вербовки несовершеннолетних.

    МВД рассказало о поиске мошенниками жертв среди детей через социальные сети и мобильные игры.

    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

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    28 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Пропавших в Новосибирской области подростков нашли погибшими

    Tекст: Вера Басилая

    Представители отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области сообщили, что двух пропавших в регионе подростков в возрасте 15 и 16 лет обнаружили погибшими.

    Заявки на поиск поступили 18 и 20 октября, сообщает новосибирский отряд «ЛизаАлерт». Добровольцы расклеивали ориентировки, обследовали труднодоступные территории и естественные укрытия, а также собирали информацию и проверяли поступавшие свидетельства.

    «В ходе поисковых мероприятий 28 октября 2026 года, проходивших совместно с сотрудниками правоохранительных органов, подростков обнаружили погибшими. Отряд выражает соболезнования их родным и близким», – говорится в сообщении организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пропавшую в Ачинске 16-летнюю девочку нашли погибшей.

    На прошлой неделе из социально-реабилитационного центра в Самарской области сбежали четверо подростков.

    В начале месяца в красноярском селе Чулым пропали и вскоре вернулись домой две девочки

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    27 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Член СПЧ: Использование «исчезающих сообщений» может стать аргументом для помещения в СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование VPN-сервисов и мессенджеров с исчезающими сообщениями стало дополнительным аргументом для заключения фигурантов уголовных дел под стражу, сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

    Использование исчезающих сообщений и VPN-сервисов может стать основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения в СИЗО, пишет Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

    По ее словам, следователи в ходатайствах в суд все чаще заявляют, что подозреваемый может воспрепятствовать установлению истины по делу из-за использования «мер конспирации».

    «Использование исчезающих сообщений, а также VPN, по мнению некоторых судей, может являться основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу», – пишет правозащитница.

    В качестве примера следственные органы приводят использование программных средств анонимизации, шифрование сетевого трафика и мессенджеры со сквозным шифрованием, автоуничтожением сообщений и сокрытием списка контактов.

    Следствие считает это доводом в пользу возможного оказания подозреваемым воздействия на неустановленных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд в Москве оштрафовал VPN-провайдера на 400 тыс. рублей за нарушение правил иноагента. Летом комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети. Госдума приравняла экстремистские сообщества к экстремистским организациям.

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    30 октября 2026, 03:36 • Новости дня
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом
    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время приема детей на Хэллоуин в Белом доме сладости получили мальчик в форме советского танкиста и девочка в народном костюме, похожем по стилю на русский, сообщают информационные агентства.

    Вечером четверга президент США с супругой принимали детей, которые по очереди подходили к президентской чете и получали из их рук шоколад. Обычно в таких мероприятиях участвуют дети представителей администрации, однако на праздник приглашаются и некоторые семьи со стороны, передает РИА «Новости».

    Один из приглашенных мальчиков был одет в форму танкиста с советской фуражкой, а на его рукаве находился шеврон, обозначающий принадлежность к танковым войскам. Вместе с ним к президенту подошла девочка в традиционном народном костюме с белой блузкой, головным убором с лентами и темным сарафаном с цветочным узором, напоминающим русский стиль.

    Первая леди проявила интерес к костюму мальчика и даже потрогала его фуражку. После того как дети получили традиционные подарки от президента и его супруги, они покинули кадр, при этом личности детей и их родителей не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сеуле в преддверии Хэллоуина распродали все билеты на специальные ночные автобусные туры, во время которых пассажирам предстоит сражаться с зомби.

    В 2025 году американская актриса Джулия Фокс вызвала шквал критики, появившись на Хеллоуин в костюме Жаклин Кеннеди, «окровавленном», как после покушения на ее мужа.

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    27 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Суд отложил иск VK к Apple о возврате приложений в App Store

    Суд отложил иск VK к Apple о возврате приложений в App Store на 8 декабря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской компании VK к структурам американской корпорации Apple с требованием вернуть ее мобильные приложения в App Store.

    Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика в лице ООО «Эппл Рус», сообщает РИА «Новости». В исковом заявлении ООО «ВК», поданном в августе, ответчиками также выступают американская Apple Inc. и ирландская Apple Distribution International Ltd.

    Ранее в компании VK сообщали, что истец требует от Apple вернуть мобильные приложения в App Store, восстановить получение уведомлений пользователями и взыскать неустойку в случае невыполнения решения суда.

    В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о приложениях социальных сетей VK и «Одноклассники», а также сервисе VK Music.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский интернет-холдинг VK обратился в суд с требованием обязать Apple восстановить доступ к своим сервисам и выплатить неустойку.

    Ранее ВЦИОМ выяснил, что половина владельцев смартфонов в России может отказаться от покупки техники Apple из-за удаления приложений.

    Эксперты назвали удаление VK из Google Play доказательством важности цифрового суверенитета России.

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    27 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Палата депутатов Италии подверглась хакерской атаке

    Giornale: Хакеры взломали старую электронную почту Мелони

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неизвестные злоумышленники атаковали информационную сеть палаты депутатов парламента Италии, получив доступ к неиспользуемому ящику электронной почты премьер-министра Джорджи Мелони.

    Злоумышленникам удалось проникнуть в сеть нижней палаты парламента и взломать старый почтовый ящик главы правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Il Foglio.

    В палате депутатов заявили об отсутствии чрезвычайной ситуации. Там отметили задействование всех мер защиты в сотрудничестве с Национальным агентством по кибербезопасности. Установленная практика предусматривает возможное временное отключение некоторых функций информационных систем.

    Атака затронула три почтовых ящика, включая адреса Мелони, депутата от партии «Братья Италии» Андреа Дельмастро и представителя партии «Лига» Паоло Форментини, пишет Giornale. Руководитель кабмина располагает служебным электронным адресом для парламентариев после переизбрания в 2022 году, однако не использует его для переписки. Рабочая почта премьер-министра защищена более совершенными системами безопасности и не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Риме, Турине, Милане и других итальянских городах тысячи учащихся вышли на улицы в знак протеста против курса правительства Мелони.

    В начале месяца сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке.

    В прошлом месяце премьер-министр Италии исключила возможность досрочных парламентских выборов.

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    27 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг планы запретить интернет для детей до 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям младше 14 лет пользоваться интернетом, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ведомство якобы предложило ограничить время пребывания детей в интернете. Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор якобы направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушения при фильтрации интернет-трафика.

    В марте Роскомнадзор опроверг сообщения о дефиците мощностей для блокировок ресурсов. Тогда же ведомство перенаправило вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице в Минцифры.

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    28 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Житель Кубани арестован за убийство пятилетнего пасынка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Славянском районе Краснодарского края арестовали мужчину, обвиняемого в избиении и убийстве пятилетнего сына своей супруги, сообщили в Следственном комитете.

    Трагедия случилась 16 октября. В этот момент матери ребенка не было дома. По версии следствия, 28-летний мужчина нанес ребенку не менее восьми ударов, а также ударил его головой о металлическую батарею. Мальчик скончался в больнице, сообщило СУ СК России по региону.

    Отчим пытался выдать случившееся за несчастный случай, заявив врачам, что мальчик упал в ванной. Однако его причастность была доказана, и на допросе он признался в содеянном.

    Прокуратура региона даст оценку действиям органов профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Краснодарском крае отправил под стражу местного жителя по обвинению в жестоком убийстве школьницы.

    В том же месяце Краснодарский краевой суд вынес приговор паре за жестокую расправу над малолетним сыном.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности соцработников после убийства шестилетнего мальчика матерью в подмосковной Балашихе.

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    27 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    МВД назвало признаки вовлечения подростков в деструктивные группы

    МВД: Смена стиля соцсетей является признаком вовлечения детей в опасные группы

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выделило шесть основных признаков того, что ребенок попал под влияние деструктивных интернет-сообществ.

    Заподозрить влияние опасных интернет-групп на подростка можно по резкому изменению стилистики его страниц в социальных сетях с позитивной на тревожную. Дети начинают публиковать мрачные фотографии, слушать депрессивную музыку и делиться переживаниями о безнадежности, одиночестве и непереносимой душевной боли, сообщает Киберполиция.

    Дополнительными маркерами служат повышенный интерес к теме смерти и подписки на сообщества, романтизирующие суицид. Подростки также могут целенаправленно искать в закрытых группах информацию о деструктивных челленджах с опасными для здоровья заданиями или увлекаться материалами, содержащими жестокость, насилие и трэш-стримы.

    В повседневной жизни тревожными сигналами становятся тяга к изоляции, смена манеры общения, уклонение от выполнения домашних заданий и пропуск уроков. Наиболее явной угрозой выступают открытые заявления о суицидальных намерениях, публикация трагических статусов и прощальных постов для близких, а также поиск способов ухода из жизни.

    Наличие только одного из перечисленных факторов не всегда свидетельствует о реальной угрозе, однако при появлении таких сигналов взрослым рекомендуют поговорить с подростком и обратиться к специалистам. Для оказания поддержки Минпросвещения запустило круглосуточную линию психологической помощи, а в экстренных случаях доступен единый детский телефон доверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД сообщили об активном использовании мошенниками социальных сетей и мобильных игр для вербовки детей.

    В пятницу ведомство отметило увеличение в России на 30% количества подростков, вовлеченных в киберпреступления с начала года.

    В прошлом месяце первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин рассказал о жажде легкого заработка и целенаправленной вербовке как главных инструментах втягивания подростков в преступную деятельность.

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    27 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Германия решила снизить зависимость от спутников Маска

    Stern: Германия решила снизить зависимость от спутниковых технологий Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил о необходимости снизить зависимость страны от спутниковых технологий американского предпринимателя Илона Маска.

    Германии необходимо сократить использование технологий компании SpaceX, которая контролирует работу системы связи Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

    «Мы должны обеспечить высокий уровень автономности в тех областях, которые имеют решающее военное значение», – заявил Траут.

    Генерал подчеркнул важность развития собственной спутниковой системы SatcomBW4. Этот проект оборонного концерна Rheinmetall должен обеспечить немецкие вооруженные силы стабильной связью. Государство не должно ставить свою боеспособность в зависимость от одной частной компании, резюмировал военный.

    В МИД России ранее отмечали шаги стран НАТО по использованию космического пространства для ведения боевых действий. Москва неоднократно выступала за предотвращение гонки вооружений в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих граждан Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    Летом Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите военного конкурента сети Илона Маска.

    В марте три крупнейших европейских концерна объединились для создания аналога американской спутниковой связи для бундесвера.

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    27 октября 2026, 22:47 • Новости дня
    Ватикан заверил в продолжении работы по обмену пленными на Украине

    В Ватикане пообещали продолжить обмены пленными России и Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Секретарь Святого престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан намерен продолжать усилия по обмену пленными между Россией и Украиной и возвращению детей в семьи.

    «Мы продолжим взаимодействовать по Украине. Очевидно, мы продолжим работать над вопросом обмена пленными, а также над вопросом детей, в том числе их возвращения в семьи», – передает РИА «Новости» слова Галлахера.

    Он отметил, что возвращение детей остается сложной задачей из-за затяжного характера конфликта. Те, кто был ребенком в его начале, уже достигли совершеннолетия, что создает дополнительные юридические сложности.

    «Мы привержены этой работе и продолжим ее. Кардинал Маттео Дзуппи, с которым я встречался на прошлой неделе, тоже полон решимости продолжать усилия всеми доступными нам способами», – добавил представитель Ватикана.

    В конце сентября Дзуппи посетил Москву. Он провел встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о сложных переговорах с украинской стороной по обмену военнопленными. В сентябре кардинал Маттео Дзуппи выразил надежду на развитие процесса обмена пленными.

    Летом глава дипслужбы Ватикана Пол Ричард Галлахер сообщил о проведении переговоров с Россией по гуманитарным проблемам.

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    29 октября 2026, 16:36 • Новости дня
    Мишустин призвал ускорить расширение линейки отечественного софта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости динамичного расширения линейки отечественного программного обеспечения, облачных сервисов и промышленных систем на фоне внешних ограничений.

    В условиях санкционного давления необходимо ускорить развитие и внедрение отечественных цифровых продуктов, заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного форума Kazan Digital Week – 2026.

    «В текущей ситуации с внешними ограничениями надо динамичнее расширять линейку отечественного софта, облачных сервисов и промышленных систем. И одновременно – наращивать темпы запуска конкурентоспособных технологий», – цитирует премьера РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность внедрения цифровых решений для обеспечения индустриального и национального суверенитета. Для активного освоения нового технологического уклада и достижения лидерства требуются профессионалы с высоким уровнем компетенций, добавил глава правительства. Для их подготовки реализуются программы сотрудничества бизнеса с учебными заведениями и создаются центры цифрового образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин заявил о наличии у России достаточных ресурсов для достижения технологического суверенитета.

    На прошлой неделе глава правительства предложил странам ШОС расширить сотрудничество в области искусственного интеллекта.

    В июле власти сообщили о запуске нового механизма финансовой помощи компаниям для ускоренного перехода на отечественные цифровые продукты.

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    27 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    МВД перечислило документы для подтверждения гражданства детей до 14 лет

    МВД: Гражданство детей до 14 лет подтверждают загранпаспорт и свидетельство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наличие российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет можно подтвердить с помощью свидетельства о рождении со специальной отметкой, заграничного паспорта или паспорта родителя, сообщили в миграционной службе МВД.

    Удостоверить статус гражданина для ребенка младше 14 лет позволяет его российский заграничный паспорт или свидетельство о приобретении гражданства по рождению. В качестве альтернативы принимается свидетельство о рождении с соответствующей отметкой, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Кроме того, подтверждающим документом служит нотариально заверенный перевод на русский язык иностранного свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве. Статус ребенка также можно подтвердить по паспорту родителя с российским гражданством, если в него внесены и заверены сведения о детях.

    В ведомстве добавили, что с октября 2025 года родители и законные представители могут подавать заявления об оформлении гражданства по рождению в электронном виде через портал государственных услуг. Срок рассмотрения таких обращений территориальными органами министерства составляет пять рабочих дней, при этом возможность подачи документов на бумажном носителе сохранена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МВД анонсировало прекращение внесения данных о детях в загранпаспорта родителей с 2027 года. В апреле россияне получили возможность подтверждать наличие у ребенка гражданства в электронной форме. В январе миграционная служба разрешила выехавшим детям до 14 лет возвращаться в страну по свидетельству о рождении.

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    29 октября 2026, 03:17 • Новости дня
    Суд Сиднея приговорил учительницу за сексуальные преступления против школьников

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Сиднее приговорил школьную учительницу Тайлу Ли Брэйли к 15 месяцам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении двух учеников.

    Брэйли признала вину по четырем обвинениям, связанным с сексуальными действиями в отношении подростков в 2024 году, а также с использованием средств связи для передачи материалов о жестоком обращении с детьми, передает abc.net.au.

    Суд подчеркнул, что действия Брэйли разрушили доверие между учителем и учеником, что потребовало тюремного заключения. «Преступления подобного рода наносят огромный вред доверию, которое должно существовать между семьями и системой образования», – заявила судья.

    Брэйли арестовали в августе 2024 года, а после освобождения под залог вновь задержали по обвинениям, связанным со вторым подростком. Психолог отметил, что в момент совершения преступлений учительница, вероятно, находилась в маниакальном эпизоде из-за биполярного расстройства. Осужденная сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в апреле 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Литве отдал под суд католического священника по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

    В середине месяца суд в США приговорил тренера к 90 годам тюрьмы за детскую порнографию.

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    Мальчик в форме советского танкиста пришел на Хэллоуин в Белый дом

    Африка стала важной экономической целью России

    Россия способна удвоить товарооборот со странами Африки и преодолеть отметку в 50 млрд долларов, считает президент России Владимир Путин. Почему этот континент вызывает сильный торговый интерес, несмотря на низкую платежеспособность? И как России добиться поставленной цели? Подробности

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    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу

    Обе палаты парламента Алжира поддержали предложение о развертывании войск в Нигере. Предположительно, они будут располагаться на старых французских военных базах. Все это тесно связано с интригами Франции, борьбой за Ливию и золотыми рудниками маршала Халифы Хафтара. Для Алжира это будет первым случаем отправки войск за пределы страны с 1973 года, когда алжирский контингент принимал участие в арабо-израильском конфликте. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переворот в Бразилии: было или показалось?

      Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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