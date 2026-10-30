Подростков начали склонять к тяжким преступлениям через боты знакомств

МВД: Преступники могут месяцами вербовать подростков через боты знакомств

Tекст: Мария Иванова

Вербовщики угрожают детям привлечением к уголовной ответственности и склоняют их к совершению особо тяжких преступлений, передает МВД.

Преступники применяют методы социальной инженерии: они манипулируют подростком и шантажируют его, лишая возможности критически оценить ситуацию и связаться с родными.

Совместно с Федеральным центром «Профилактика» и Институтом детства, семьи и воспитания ведомство подготовило информационные карточки, раскрывающие методы злоумышленников при вербовке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ФСБ сообщила о принуждении украинскими спецслужбами подростков к диверсиям путем шантажа после знакомства в чат-боте «Дайвинчик».

В понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами Telegram для вербовки несовершеннолетних.

МВД рассказало о поиске мошенниками жертв среди детей через социальные сети и мобильные игры.