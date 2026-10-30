Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Подростков начали склонять к тяжким преступлениям через боты знакомств
МВД: Преступники могут месяцами вербовать подростков через боты знакомств
Злоумышленники используют чат-боты знакомств для вербовки подростков, процесс может занимать от нескольких часов до нескольких месяцев, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Вербовщики угрожают детям привлечением к уголовной ответственности и склоняют их к совершению особо тяжких преступлений, передает МВД.
Преступники применяют методы социальной инженерии: они манипулируют подростком и шантажируют его, лишая возможности критически оценить ситуацию и связаться с родными.
Совместно с Федеральным центром «Профилактика» и Институтом детства, семьи и воспитания ведомство подготовило информационные карточки, раскрывающие методы злоумышленников при вербовке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ФСБ сообщила о принуждении украинскими спецслужбами подростков к диверсиям путем шантажа после знакомства в чат-боте «Дайвинчик».
В понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами Telegram для вербовки несовершеннолетних.
МВД рассказало о поиске мошенниками жертв среди детей через социальные сети и мобильные игры.