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Суд оштрафовал VPN-провайдера за нарушение правил иноагента
Суд Москвы оштрафовал VPN-провайдера на 400 тыс. рублей за нарушение правил иноагента
Таганский суд Москвы назначил компании Hidemy.network Ltd. штраф в 400 тыс. рублей за нарушение правил иностранного агента, вводящих обязанность указывать иноагентский статус в интернет-материалах.
Таганский суд Москвы впервые вынес решение о наложении штрафа на компанию Hidemy.network Ltd., владеющую VPN-сервисом HideMy.name, за нарушение законодательства об иностранных агентах. Компания была признана виновной в административном правонарушении, передает ТАСС.
Согласно постановлению суда, Hidemy.network Ltd. нарушила часть 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, не указав, что ее материалы в интернете произведены иностранным агентом. В результате компании был назначен административный штраф в размере 400 тыс. рублей.
Ранее Роскомнадзор опроверг появившиеся слухи о возможных штрафах за использование VPN-сервисов, подчеркнув, что новый приказ ведомства не касается этого вопроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России решили запретить распространение информации о создании VPN-сервисов. Депутат Госдумы объяснил, что запрет инструкций для создания VPN направлен на защиту информационного пространства страны. Между тем YouTube проигнорировал требование Роскомнадзора удалить материалы, содержащие информацию о VPN.