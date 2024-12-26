Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.5 комментариев
Роскомнадзор опроверг штрафы за использование VPN
Роскомнадзор опроверг планы штрафовать за использование VPN-сервисов в России
Роскомнадзор опроверг появившиеся слухи о возможных штрафах за использование VPN-сервисов, подчеркнув, что новый приказ ведомства не касается этого вопроса.
Ведомство подтвердило, что приказ, касающийся порядка предоставления операторами связи информации, не включает в себя положения о штрафах за использование VPN. Таким образом, информация о возможных санкциях для пользователей интернета в России недостоверна, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России решили запретить распространение информации о создании VPN-сервисов. Депутат Госдумы объяснил, что запрет инструкций для создания VPN направлен на защиту информационного пространства страны. Между тем YouTube проигнорировал требование Роскомнадзора удалить материалы, содержащие информацию о VPN.