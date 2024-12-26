Роскомнадзор опроверг штрафы за использование VPN

Грузинская оппозиция собралась защищать Зурабишвили от выселения из резиденции

Грузинская оппозиция готовится «физически защищать» Зурабишвили от выселения из президентского дворца

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Один из лидеров оппозиции Николоз Гварамия, ранее собиравшийся мочиться в поставляемое в Россию вино, заявил журналистам по итогам обсуждения, что «Зурабишвили предложена физическая поддержка, чтобы обеспечить ее пребывание во дворце после 29 декабря».

Его коллега по оппозиции Анна Долидзе подтвердила, что готовится мобилизация сторонников для защиты Зурабишвили и ее резиденции в центре Тбилиси.

«Мы останемся во дворце после 29 декабря и объявим это место единственным легитимным институтом в стране», – сообщила она.

По ее словам, также обсуждаются детали документа с обоснованием проведения в Грузии новых выборов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил заключения под стражу Зурабишвили, если та откажется покидать резиденцию после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, которая состоится 29 декабря в зале заседания парламента страны.

В связи с этим сторонники радикальной оппозиции уже с 28 декабря намерены выстраивать в Тбилиси живые цепочки, чтобы сорвать церемонию инаугурации.

Лидеры оппозиции также разъезжаются по регионам с планами привезти сторонников в Тбилиси и противостоять возможному насильственному выселению Зурабишвили из резиденции.

По грузинскому УК, если лицо незаконно занимает государственные или правительственные учреждения, то может получить за это до года тюрьмы.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «от Зурабишвили можно ждать любого сумасшествия».

«Пока еще есть небольшая надежда, что она не превратится в клоуна и в очередной раз не нарушит закон, – сказал парламентарий. – Хотя ей нет равных по сумасшедшим поступкам».

Депутат от лояльной властям партии «Сила народа» Эка Сепашвили призвала «положить конец диктату радикальной оппозиции, что необходимо для поступательного развития Грузии».