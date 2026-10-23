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Дроны «Молния» доставили продовольствие бойцам на передовые позиции под Сумами
Дроны «Молния» доставили продовольствие на передовую в Сумской области
Расчет дронов самолетного типа «Молния» группировки войск «Север» доставил провизию военнослужащим на передовые позиции в Сумской области, сообщил командир расчета с позывным Ветер.
«На этот раз «Молния» работала не по противнику, а на доставку. Нужно было срочно подкинуть провизию на передовые позиции. Использовали дрон самолетного типа: он идет по заданному маршруту, точно выходит в нужную точку», – передает РИА «Новости» слова Ветра.
По его словам, несмотря на активное применение средств радиоэлектронной борьбы со стороны противника, «Молния» успешно выполнила задачу благодаря помехозащищенным каналам.
Командир расчета добавил, что провизия была доставлена вовремя. Он отметил, что расчеты работают не только по целям, но и занимаются обеспечением своих подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу артиллеристы группировки войск «Север» с помощью реактивных систем залпового огня поразили позиции украинских операторов беспилотников и скопления живой силы в Сумской области.
В тот же день расчеты противовоздушной обороны группировки «Север» перехватили 225 направлявшихся в сторону российской границы украинских беспилотников.
В четверг расчеты беспилотников «Молния-2» и FPV-дронов уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА украинских войск в Харьковской области.