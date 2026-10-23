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Расчет «Града» уничтожил пункты управления дронами ВСУ в Сумской области
Расчет «Града» поразил пункты управления дронами ВСУ под Сумами
Артиллеристы группировки войск «Север» с помощью реактивных систем залпового огня поразили позиции украинских операторов беспилотников и скопления живой силы в Сумской области.
Координаты целей, находившихся на удалении более 20 км, были переданы артиллеристам после воздушной разведки. В военном ведомстве отметили, что ночная работа потребовала от военнослужащих особой слаженности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
Боевая задача выполнялась расчетом РСЗО «Град» 41-го мотострелкового полка под прикрытием мобильной огневой группы. В результате залпового огня пункты управления беспилотниками, оборудование и личный состав противника были полностью уничтожены.
Ликвидация этих объектов нарушила систему применения дронов на данном участке фронта. Это позволило снизить разведывательные и ударные возможности противника, а также способствовало расширению буферной зоны безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее группировка российских войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям украинской армии в Сумской области. Кроме того, Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по железнодорожным локомотивам в регионе. До этого российские силы атаковали временный штаб противника, использовавшийся для управления диверсантами.