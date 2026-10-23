Миронов предложил бесплатно готовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ

Депутат Миронов предложил бесплатно готовить всех школьников к ЕГЭ и ОГЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Справедливая Россия» выступает за отмену ЕГЭ, однако до принятия этого решения государство обязано обеспечить учащимся возможность бесплатно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам во всех школах страны, передает ТАСС.

«Когда больше половины родителей старшеклассников обращаются к репетиторам, возникает закономерный вопрос: почему подготовка к государственному экзамену фактически становится дополнительной платной услугой? Государство устанавливает требования к выпускникам, а расходы на подготовку к экзаменам ложатся на плечи родителей», – заявил Миронов.

Парламентарий добавил, что многие семьи не могут позволить себе оплату дополнительных занятий, но без них школа зачастую не способна подготовить ребенка к поступлению в вуз. Шансы на получение высшего образования не должны зависеть от финансовых возможностей родителей, подчеркнул депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее платформа «Сферум» запустила сервис-помощник для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос о платных школьных услугах.