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Миронов предложил бесплатно готовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ
Депутат Миронов предложил бесплатно готовить всех школьников к ЕГЭ и ОГЭ
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости гарантировать каждому российскому ученику бесплатную подготовку к государственным экзаменам по всем предметам.
«Справедливая Россия» выступает за отмену ЕГЭ, однако до принятия этого решения государство обязано обеспечить учащимся возможность бесплатно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам во всех школах страны, передает ТАСС.
«Когда больше половины родителей старшеклассников обращаются к репетиторам, возникает закономерный вопрос: почему подготовка к государственному экзамену фактически становится дополнительной платной услугой? Государство устанавливает требования к выпускникам, а расходы на подготовку к экзаменам ложатся на плечи родителей», – заявил Миронов.
Парламентарий добавил, что многие семьи не могут позволить себе оплату дополнительных занятий, но без них школа зачастую не способна подготовить ребенка к поступлению в вуз. Шансы на получение высшего образования не должны зависеть от финансовых возможностей родителей, подчеркнул депутат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее платформа «Сферум» запустила сервис-помощник для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ.
Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос о платных школьных услугах.