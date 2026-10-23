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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    23 октября 2026, 07:10 • Новости дня

    Миронов предложил бесплатно готовить школьников к ОГЭ и ЕГЭ

    Депутат Миронов предложил бесплатно готовить всех школьников к ЕГЭ и ОГЭ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости гарантировать каждому российскому ученику бесплатную подготовку к государственным экзаменам по всем предметам.

    «Справедливая Россия» выступает за отмену ЕГЭ, однако до принятия этого решения государство обязано обеспечить учащимся возможность бесплатно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по обязательным и выбранным предметам во всех школах страны, передает ТАСС.

    «Когда больше половины родителей старшеклассников обращаются к репетиторам, возникает закономерный вопрос: почему подготовка к государственному экзамену фактически становится дополнительной платной услугой? Государство устанавливает требования к выпускникам, а расходы на подготовку к экзаменам ложатся на плечи родителей», – заявил Миронов.

    Парламентарий добавил, что многие семьи не могут позволить себе оплату дополнительных занятий, но без них школа зачастую не способна подготовить ребенка к поступлению в вуз. Шансы на получение высшего образования не должны зависеть от финансовых возможностей родителей, подчеркнул депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее платформа «Сферум» запустила сервис-помощник для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ.

    Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос о платных школьных услугах.

    21 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    Госдума утвердила пять новых членов правительства России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы завершили процедуру утверждения всех пяти кандидатов на должности вице-премьеров и министров правительства России.

    Парламентарии завершили процедуру утверждения всех пятерых кандидатов на посты в кабинете министров, передает ТАСС. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко занял должность вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Бывший министр транспорта Андрей Никитин утвержден на пост вице-премьера.

    Первый замминистра финансов Ирина Окладникова стала вице-премьером и руководителем аппарата правительства, а глава Минфина Антон Силуанов – вице-премьером и министром финансов. Должность министра транспорта получил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник президент усилил кабмин новыми вице-премьерами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение парламента кандидатуры пяти человек.

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    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

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    20 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой выступил с инициативой о закрытии британского посольства в Москве 14 декабря.

    Парламентарий высказал свою идею в ходе выступления на пленарном заседании палаты, передает ТАСС.

    «Хотелось бы обратиться к МИДу, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки, 14 декабря – день борьбы с колониализмом», – заявил Луговой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме.

    Летом глава МИД Британии осудила «культуру отмены» во внешней политике. В прошлом году британские власти назвали санкции США против России большим достижением.

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    22 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»

    Ямпольская назвала «родной» главным словом 2026 года

    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главным словом 2026 года можно назвать слово «родной», заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    «Первое слово, которое мне приходит в голову, и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег. Я думаю, по итогам работы в нынешнем году, это, наверное, слово «родной»», – приводит ТАСС слова Ямпольской.

    Советник президента отметила, что при работе над учебниками по русской словесности акцент делается на теплоту, душевность и любовь к родному языку. По ее словам, создатели учебников стараются, чтобы каждый ребенок ощущал русский язык как «неотъемлемо родной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила о недопустимости закрепления орфоэпических ошибок из разговорной речи как норм русского языка.

    Советник президента исключила усложнение единого государственного экзамена в 2027 году.

    До этого Елена Ямпольская сообщила о разработке в России «Словаря школьника».

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    20 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект об ужесточении наказаний за призывы к терроризму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев вместе с коллегами внес законопроект об усилении наказания за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам.

    Изменения предлагается внести в Уголовный кодекс. За призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а также за призывы к насилию над гражданами наказание может составить до четырех лет лишения свободы, передает ТАСС.

    «Вместе с коллегами внесли в Государственную думу законопроект, который направлен на укрепление государственной безопасности и защиту наших граждан», – заявил Пискарев.

    За совершение этих деяний с использованием интернета или СМИ предлагается ввести отдельное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Кроме того, за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в Сети предусмотрено лишение права занимать определенные должности на срок до шести лет.

    Также планируется увеличить максимальные штрафы за применение насилия в отношении представителя власти вплоть до 500 тыс. рублей. Инициатива уже получила положительные отзывы Верховного суда и правительства. Пискарев добавил, что в условиях текущих вызовов пресечение угроз дестабилизации политической обстановки приобретает особое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство поддержало ужесточение наказания за призывы к терроризму.

    Летом Госдума расширила перечень статей для выдворения мигрантов из России.

    В феврале парламент одобрил более строгое наказание за подделку справок о ВИЧ.

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    20 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Непрофильным вузам Минкульт ограничит открытие творческих направлений

    Голикова: Минкультуры получит право вето на творческие направления в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 2027 года Министерство культуры России может получить право накладывать вето на открытие творческих специальностей в непрофильных вузах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Голикова во вторник провела рабочую встречу с руководителями образовательных организаций в области искусств в Петербургской академии художеств, передает РИА «Новости».

    «Был подготовлен законопроект по поручению главы государства, когда у Министерства культуры появляется второй ключ по целесообразности открытия в других образовательных организациях – не учреждениях образования в сфере культуры и искусства – творческих направлений подготовки, специальностей. И если Министерство культуры будет накладывать на это вето, то соответствующее направление в таком вузе открываться не будет», – рассказала вице-премьер.

    Она отметила, что правительство уже сформировало окончательное заключение на этот законопроект. Ожидается, что его примут в осеннюю сессию парламента, и новые полномочия появятся у Минкультуры с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности.

    В начале месяца глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал сроки обучения при новой системе высшего образования.

    Министерство озвучило сроки завершения реформы высшего образования.

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    22 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о принципе «бери или плати» в Гражданском кодексе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о закреплении в Гражданском кодексе (ГК) принципа «бери или плати», разработанный Минэкономразвития.

    Документ позволяет предпринимателям заранее прописывать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств, которая при добросовестном исполнении договора не будет снижаться судами, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минэкономразвития отмечали, что добросовестный поставщик, вложивший значительные средства в производство, остается без защиты при отказе заказчика от договора на финальной стадии. По словам первого заместителя министра экономического развития Максима Колесникова, судебная практика показывает снижение размера компенсации в большинстве случаев до 5–30%, что делает масштабные инвестиции неоправданными.

    Колесников пояснял, что поправки в ГК закрепляют механизм гарантированного долгосрочного спроса на отечественную продукцию и вводят плату за отказ от исполнения договора. Это важно для бизнеса, планирующего производить новую продукцию, и для банков, открывающих финансирование под такие договоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении института непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации.

    Ранее продавцам запретили заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные услуги с 1 сентября 2025 года.

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    20 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Госдума одобрила отмену обязательной установки счетчиков тепла в ряде новостроек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект, который отменяет требование об обязательной установке индивидуальных приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах с вертикальной разводкой отопления.

    Документ вводит единые требования к оборудованию приборами учета зданий, вводимых в эксплуатацию с 1 января 2012 года после строительства, реконструкции или капитального ремонта, передает РИА «Новости».

    Инициатива касается многоэтажек с вертикальной разводкой внутридомовых инженерных систем, где радиаторы подключены к вертикальным стоякам. В настоящее время такие дома должны оснащаться теплосчетчиками в обязательном порядке.

    Новый закон предусматривает установку приборов учета исключительно при наличии технической возможности. Это позволяет использовать альтернативные способы учета расхода тепловой энергии, в том числе распределители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков.

    В январе эксперт Федорова объяснила способы экономии на платежах за жилищно-коммунальные услуги.

    В прошлом году парламентарии раскрыли схемы мошенничества с поверкой счетчиков ЖКХ.

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    21 октября 2026, 01:54 • Новости дня
    Минпросвещения установило три возможные оценки за поведение школьников

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России направило школам порядок оценивания поведения учеников.

    В новом учебном году в школах России стартовала апробация системы оценивания поведения учеников со второго по восьмой классы, для участия в ней в каждом регионе отобрали не менее десяти общеобразовательных организаций, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, отметка за поведение выставляется классным руководителем по итогам четверти или триместра, а также по итогам года. При этом педагог обязан учитывать комментарии других учителей и дополнительные сведения от учителей-дефектологов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрации школы.

    Письмо Минпросвещения устанавливает три возможные оценки за поведение: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение». Эти формулировки должны использоваться в документации школы и при информировании родителей.

    Модель оценки поведения обучающихся включает четыре основных критерия. К ним относятся дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с другими учениками и взрослыми, а также правомерное поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах и подчеркнуло воспитательный характер нововведения, которое должно помочь формировать у детей социально одобряемые модели поведения.

    В августе министерство заявило, что допуск к экзаменам не будет зависеть от оценки за поведение, чтобы не ограничивать образовательные права учеников.

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    20 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Кожемяко на пост вице-премьера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    Депутаты одобрили назначение Кожемяко на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе в ходе заседания комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании Кожемяко рассказал о планах увеличить перевалку грузов в портах ДФО. Также он призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока.

    Напомним, в понедельник президент Владимир Путин усилил правительство новыми вице-премьерами.

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    20 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Комитет Госдумы по транспорту поддержал назначение Никитина вице-премьером

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комитет Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рекомендовал нижней палате парламента утвердить главу Минтранса Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.

    В новой должности он будет курировать транспортную отрасль, передает РИА «Новости». Первый заместитель председателя комитета Павел Федяев отметил, что за время работы в министерстве Никитин зарекомендовал себя как эффективный руководитель, глубоко знающий свое дело.

    «Его переход на пост вице-премьера, курирующего транспортный комплекс, логичен и оправдан», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о поддержке главой государства назначения Никитина вице-премьером.

    Позже нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения кандидатур.

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    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

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    21 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Ли Цян поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Владимиром Путиным поздравил российскую сторону с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В прошлом месяце в России успешно состоялись выборы в Госдуму, и итоги выборов в полной мере отражают волю российского народа. Китайская сторона поздравляет российскую сторону», – цитирует Ли Цяна РИА «Новости».

    По его словам, под руководством Путина Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая.

    Глава государства анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения двух стран образцом сотрудничества.

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    21 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Силуанов: За пять лет реальные доходы россиян выросли на 30%

    Силуанов заявил о росте реальных доходов граждан России на 30% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на пленарном заседании Госдумы рассказал, что за последние пять лет реальные доходы россиян увеличились более чем на 30%.

    Кандидат на пост вице-премьера и министра финансов выступил перед депутатами с речью о финансовом благополучии граждан, отмечает РИА «Новости».

    «Доходы населения за последние пять лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития», – сказал Силуанов.

    В среду Госдума на пленарном заседании рассматривает кандидатуры новых членов правительства, которые были направлены на утверждение премьер-министром Михаилом Мишустиным. Накануне кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера поддержал профильный комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил назначение Силуанова вице-премьером.

    Также накануне депутаты нижней палаты парламента поддержали кандидатуры новых членов правительства. А в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

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    21 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Никитин заявил о продолжении реализации транспортных мегапроектов

    Кандидат в вице-премьеры Никитин назвал приоритеты работы Минтранса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, заявил о продолжении реализации мегапроектов для достижения технологического суверенитета страны.

    «В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» мы продолжим реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета», – сказал Никитин в ходе выступления в Госдуме.

    По его словам, самым масштабным из таких проектов является строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, передает РИА «Новости».

    Кандидат подчеркнул, что безусловным приоритетом в работе правительства и Минтранса остается выполнение поставленных президентом задач и достижение целевых показателей майского указа. Он добавил, что транспортная система сохраняет полную устойчивость и динамичное развитие несмотря на внешнее давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Никитин анонсировал создание в России свыше 4,5 тыс. км высокоскоростных железнодорожных магистралей.

    Во вторник комитет Госдумы по транспорту поддержал его назначение вице-премьером.

    В понедельник нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения предложенных кандидатур в правительство.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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