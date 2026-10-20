Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером

  • Новость часаЭксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    СВР: США узнали об обучении ВСУ боевиков мексиканских картелей управлению дронами
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Российские войска освободили запорожскую Тимошевку
    Москва призвала Сеул к нормализации отношений
    ОАЭ и Бахрейн согласились снабжать Францию дизельным топливом
    Рубио заявил о серьезном напряжении между США и Украиной
    Украина пожаловалась сенаторам США на Трампа
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    13 комментариев
    20 октября 2026, 15:45 • Новости дня

    Бюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал кандидатуру Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов России.

    Парламентарии одобрили утверждение Силуанова на пост заместителя председателя правительства, передает РИА «Новости». Он руководит Минфином с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал эту должность с постом первого вице-премьера.

    На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморья Олега Кожемяко. Первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Министр транспорта Андрей Никитин может стать вице-премьером, а на его место предложен глава Росавиации Дмитрий Ядров. Во вторник кандидаты проводят встречи с профильными комитетами, в среду их кандидатуры рассмотрит Госдума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов кабинета министров.

    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    20 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    Китай вдвое сократил поставки картофеля в Россию

    Китай за месяц сократил экспорт картофеля в Россию почти в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза, достигнув минимального уровня с ноября прошлого года.

    Сентябрьские поставки картофеля из Китая в Россию сократились в 1,8 раза в месячном выражении и на 12% в годовом, составив 957,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

    По итогам первых трех кварталов текущего года объем закупок китайского картофеля со стороны России также снизился в два раза, до 29,4 млн долларов.

    В результате Россия опустилась с третьего на четвертое место среди главных покупателей картофеля у Китая. Первые три строчки в списке заняли Вьетнам, Таиланд и Малайзия, а замкнула пятерку Шри-Ланка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. Ранее глава МИД России Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между странами. Объем торговли между Москвой и Пекином превысил 185 млрд долларов.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 150 санкционных мер в отношении России. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    «Автодор» запустил лазерную систему для водителей на трассе М-4 «Дон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная компания «Автодор» запустила в пилотном режиме комплекс из трех лазеров на Восточном обходе Краснодара для повышения бдительности автомобилистов.

    Система установлена на 1319-м километре автодороги М-4 «Дон». Экспериментальный комплекс формирует световые лучи синего, красного и зеленого цветов, которые веером расходятся над трассой на расстояние более трех километров, передает ТАСС.

    В пресс-службе госкомпании пояснили, что лазеры призваны привлечь внимание автомобилистов, направляющихся из Краснодара, и помочь им сконцентрироваться на дорожной обстановке. Отмечается, что ранее подобная технология была впервые опробована в Китае, где показала положительный эффект.

    После завершения тестирования на Восточном обходе Краснодара специалисты оценят результаты эксперимента. В дальнейшем «Автодор» рассмотрит возможность применения аналогичных систем на других подведомственных автомобильных дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду «Автодор» зафиксировал более 80 млн проездов по трассе М-12 «Восток».

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    19 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Самокатчика избили за наезд на коляску с ребенком в Екатеринбурге

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Екатеринбурге двое прохожих избили водителя электросамоката, который сбил женщину с двухлетней дочерью в коляске.

    Инцидент произошел днем 17 октября. В микрорайоне Широкая Речка 36-летний мужчина на электросамокате ехал по тротуару и врезался в коляску, когда женщина свернула на велодорожку, пишет «Газета. Ru».

    В результате столкновения коляска опрокинулась. Двое проходивших мимо мужчин набросились на самокатчика, повалили его на землю и стали избивать руками и ногами.

    Мать достала дочь из коляски. У двухлетней девочки диагностировали ушибы, после осмотра ее отпустили домой.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве.

    В начале месяца сбитый на самокате в Мытищах подросток умер в больнице.

    Весной девочки-подростки на электросамокатах сбили женщину с ребенком в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мирошник назвал актом глумления удар ВСУ по похоронной процессии в ЛНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске запредельным бесчеловечным актом.

    Атака украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске стала запредельным бесчеловечным актом и открытым глумлением над традиционными устоями, подчеркнул Мирошник в Telegram-канале.

    «Сложно выдумать что-то более бесчеловечное, чем атака по похоронной процессии! Это открытое глумление над традиционными для нашего народа устоями!» – заявил дипломат.

    По его словам, в этом поступке проявляется звериная желчь и ненависть оператора беспилотника, который через камеры дрона смотрит в глаза жертве, везущей на кладбище тело близкого человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека.

    В воскресенье в результате атак на муниципалитеты республики погибли еще три человека.

    В субботу атака украинских военных оставила без света десятки населенных пунктов региона.

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    19 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Посетителей ПВЗ предупредили о риске заражения гепатитом

    Врач Сухарева заявила о риске заражения гепатитом через ножи в пунктах выдачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рискуют заразиться гепатитом при использовании общих канцелярских ножей для вскрытия посылок, заявила терапевт Ольга Сухарева.

    Специалист рассказала, что к ней неоднократно обращались пациенты, порезавшиеся канцелярским ножом при проверке товара. Именно этот инструмент представляет серьезную опасность для здоровья клиентов маркетплейсов, приводит слова терапевта «Лента.ру».

    «До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», – объяснила Сухарева.

    При этом медик добавила, что ВИЧ подобным путем передаться не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярске клиентка с тремя собаками напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.

    Летом Роспотребнадзор зарегистрировал сверхточный тест на гепатит Е.

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    20 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Трамп высоко оценил позицию России и Китая по Украине

    Трамп признался в высокой оценке позиций Москвы и Пекина по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация высоко ценит справедливую позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

    Американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности обсуждения украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер ответил утвердительно. Он подчеркнул, что глава Китая ведет себя очень справедливо в этом вопросе.

    «То же самое можно сказать и о России. Они сделали гораздо меньше, чем могли бы, и я это высоко ценю. Они знают, что я это высоко ценю», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп назвал денуклеаризацию главной темой предстоящей встречи с лидерами России и Китая.

    Западные обозреватели предупредили, что предложенная Москвой и Вашингтоном сделка по Украине повергнет Европу в шок.

    Власти США отказались обсуждать желание Киева наносить удары по российской территории с помощью системы Starshield.

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    19 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике

    Rapporteur: ЕС задумался о закупке ледоколов из-за влияния России в Арктике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассматривает возможность совместной закупки ледоколов для гражданских и военных нужд на фоне растущего влияния России в Арктическом регионе.

    Как пишет европейское издание Rapporteur со ссылкой на проект новой Арктической стратегии ЕС, Евросоюз рассматривает возможность совместного приобретения новых ледоколов для усиления своей роли в Арктике, передает РИА «Новости».

    В проекте новой Арктической стратегии объединения отмечается, что инициатива по закупке судов отражает растущую обеспокоенность Брюсселя наращиванием российского присутствия в регионе.

    Ожидается, что новые ледоколы смогут использоваться не только для обеспечения гражданского судоходства, но и для поддержки военных операций путем прокладки путей во льдах. При этом в предыдущей стратегии от 2021 года Евросоюз называл своей главной задачей содействие мирному и устойчивому развитию Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США начали готовить Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике.

    Летом глава МИД Сергей Лавров обвинил НАТО в милитаризации региона.

    Весной заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил о скором ответе Москвы на вызовы альянса на Севере.

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    Россия создает технологии для редкоземельного обогащения

    Сибирские ученые обещают с помощью новейшей технологии в сотни раз ускорить поиск редкоземельных металлов. Перестать зависеть от импорта этих ценнейших сегодня металлов – одна из приоритетных задач России. Не просто лидером, а монополистом в этой сфере является Китай. И, несмотря на дружеские отношения, снижать зависимость стоит начинать уже сегодня. Подробности

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    Почему Москва не верит в морское перемирие

    Турция продолжает попытки выступить посредником между Россией и Украиной в вопросе безопасности судоходства в Черном море. По данным турецких СМИ, Анкара предлагает создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов обеих стран. Однако, как отмечают эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Почему российская сторона не готова принять условия Турции? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен

    Саудовская Аравия просит о защите от хуситов, которые нанесли по ней серию чувствительных ударов. Обязательства перед Эр-Риядом имеют Пакистан и Турция, «по понятиям» должен помочь и Египет. Но кто реально готов вступить в очередную войну на Ближнем Востоке с одной из самых грозных его сил? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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