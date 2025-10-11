На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».39 комментариев
В Госдуме раскрыли схемы мошенничества с поверкой счетчиков ЖКХ
В Госдуме сообщили о навязывании пенсионерам поверки счетчиков по завышенной цене
Жильцы, особенно пенсионеры, все чаще сталкиваются с навязыванием поверки счетчиков по завышенным ценам, что приводит к переплатам до 15 тыс. рублей за услугу, рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Недобросовестные организации обманывают жильцов, предлагая поверку счетчиков по завышенным ценам, сообщает ТАСС.
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что основная группа риска – пенсионеры. «Они втягивают в свои сети старшее поколение: выполняют какую-то работу, результаты которой проверить сложно... Выписывают счет на 15 тыс. рублей, хотя контроль работы счетчика стоит в разы дешевле. За 1,5 тыс. рублей оба счетчика поверяет аккредитованная компания, а здесь 15 тыс. рублей за два счетчика», – заявил он.
По словам депутата, схема обмана начинается с объявлений о «срочной поверке» и телефонных звонков жильцам. Пенсионеры добровольно впускают представителей сторонних фирм, которые якобы проверяют счетчики и выписывают завышенные счета. Нилов отметил, что это пример социального мошенничества, которым пользуются мошенники, эксплуатируя доверчивость пожилых людей.
Депутат подчеркнул, что важно информировать старшее поколение о подобных схемах, чтобы избежать случаев обмана. Он напомнил, что поверка индивидуальных счетчиков – обязательная процедура, сроки которой указаны в технической документации. Проверку необходимо проводить через аккредитованные организации.
Уведомления о поверке от частных компаний считаются коммерческой рекламой и не обязывают жильцов к выполнению каких-либо действий. При отсутствии своевременной поверки начисления за воду производятся сначала по среднему расходу за последние шесть месяцев, а затем – по данным общедомовых приборов учета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники начали использовать новую схему, представляясь пожилым людям сотрудниками поликлиник.
МВД сообщило о приеме мошенников с голосовой проверкой паспорта.
Между тем в Москве пенсионер раскусил преступников, которые пытались выманить у него 1,4 млн рублей.