Мошенники стали требовать у жертв озвучить номер паспорта голосом
УБК МВД России сообщило о новом приеме мошенников с голосовой проверкой паспорта
Мошенники используют новую уловку и просят подтвердить номер паспорта голосом, чтобы вызвать панику и заставить человека совершать необдуманные действия, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Мошенники начали применять новый прием для выманивания информации у граждан, сообщает Telegram-канал УБК МВД.
Злоумышленники звонят людям под видом представителей различных структур и убеждают их «подтвердить номер паспорта голосом». По словам МВД, этот метод направлен на то, чтобы вызвать панику и вывести человека из равновесия.
В УБК поясняют, что первая атака мошенников обычно носит ложный характер. Злоумышленники придумывают угрозу, например, заявляют о взломе аккаунта или оформлении доверенности, чтобы человек быстрее принял решения в состоянии стресса. Недавно такому приему подвергся пенсионер из Москвы – ему сначала позвонили якобы из ЕМИАС, затем на следующий день сообщили от имени «Госуслуг» о взломе аккаунта.
Далее злоумышленники продолжают давление через мессенджеры, представляясь сотрудниками «Военной прокуратуры». Они сообщают о несанкционированном переводе крупной суммы и убеждают жертву срочно действовать для «спасения» средств и имущества.
В МВД особо подчеркнули, что процедуры «подтверждения номера паспорта голосом» не существует. Запись такого подтверждения не может быть использована для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам или сервисам.
