Эксперты ВТБ назвали способы защиты биометрии от мошенников
Специалисты ВТБ перечислили способы защиты биометрических данных россиян
Эксперты ВТБ предупреждают, что мошенники используют биометрические данные для создания дипфейков, поэтому важно не предоставлять доступ к камере и микрофону сомнительным приложениям.
Мошенники все чаще пытаются использовать биометрические данные россиян для создания дипфейков и обмана, предупреждают специалисты ВТБ, передает ТАСС.
По словам банка, злоумышленники собирают фотографии и аудиозаписи голосов для создания фальшивых изображений и роликов с целью введения в заблуждение близких, друзей и коллег потенциальных жертв.
ВТБ отмечает, что подобные дипфейки не в состоянии обойти защиту банковских приложений, однако мошенники продолжают использовать их для различных видов обмана. Банк советует не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать доступ к камере и микрофону подозрительным сервисам и не подтверждать личность через видеозвонки, если вы сами этого не инициировали. Использовать биометрические данные рекомендуется только в официальных банковских приложениях и на портале «Госуслуг».
Отдельно подчеркивается, что государственные органы и крупные компании не запрашивают подтверждение личности по видеосвязи и не требуют подобных действий от клиентов. Мошенники могут звонить по видеосвязи и под разными предлогами записывать образ человека и его голос: например, просят показать лицо с разных сторон или помахать рукой в камеру.
ВТБ уверяет, что биометрическая аутентификация в банковских сервисах защищает средства клиентов максимально надежно. Для подтверждения операций используется селфи или технология распознавания лица, что практически сводит риск мошенничества к нулю. Даже попытки подделки с помощью дипфейков не проходят такую проверку, отмечают в банке.
