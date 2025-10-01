Эксперты ВТБ назвали способы защиты биометрии от мошенников

Специалисты ВТБ перечислили способы защиты биометрических данных россиян

Tекст: Мария Иванова

Мошенники все чаще пытаются использовать биометрические данные россиян для создания дипфейков и обмана, предупреждают специалисты ВТБ, передает ТАСС.

По словам банка, злоумышленники собирают фотографии и аудиозаписи голосов для создания фальшивых изображений и роликов с целью введения в заблуждение близких, друзей и коллег потенциальных жертв.

ВТБ отмечает, что подобные дипфейки не в состоянии обойти защиту банковских приложений, однако мошенники продолжают использовать их для различных видов обмана. Банк советует не переходить по сомнительным ссылкам, не открывать доступ к камере и микрофону подозрительным сервисам и не подтверждать личность через видеозвонки, если вы сами этого не инициировали. Использовать биометрические данные рекомендуется только в официальных банковских приложениях и на портале «Госуслуг».

Отдельно подчеркивается, что государственные органы и крупные компании не запрашивают подтверждение личности по видеосвязи и не требуют подобных действий от клиентов. Мошенники могут звонить по видеосвязи и под разными предлогами записывать образ человека и его голос: например, просят показать лицо с разных сторон или помахать рукой в камеру.

ВТБ уверяет, что биометрическая аутентификация в банковских сервисах защищает средства клиентов максимально надежно. Для подтверждения операций используется селфи или технология распознавания лица, что практически сводит риск мошенничества к нулю. Даже попытки подделки с помощью дипфейков не проходят такую проверку, отмечают в банке.

