Банки России внедрили спецкнопку для борьбы с мошенничеством
Пользователи мобильных приложений российских банков смогут оперативно заблокировать карту и получить справку для полиции через новую спецкнопку.
С 1 октября 2025 года крупные банки России обязаны внедрить в свои мобильные приложения специальную кнопку для пострадавших от мошенников, передает РИА «Новости». Новый функционал позволит пользователям быстро заблокировать карту, сформировать справки для правоохранительных органов и уведомить Банк России о мошенничестве.
В пресс-службе ВТБ сообщили: «Клиент сможет отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки». В зависимости от статуса операции справка формируется автоматически или в течение нескольких дней, после чего клиент может скачать ее для обращения в полицию.
В банке «Дом.РФ» отметили, что аналогичный сервис существует уже сейчас: карта блокируется и отправляется сообщение о мошенничестве. Новая кнопка ускорит процесс, особенно когда клиент не может позвонить в банк.
В Т-Банке рассказали, что спецкнопка внедрена заранее. После нажатия на нее доступ к карте временно ограничивается, а сотрудник банка помогает избежать дополнительных списаний и оформляет справку для полиции. Контакт с фрод-отделом устанавливается автоматически, а данные о мошеннической операции направляются в Банк России.
В «Сбербанке Онлайн» спецкнопка работает с 2019 года, помогая оперативно связаться с представителем банка и предотвратить хищение. С 1 октября 2025 года пользователи, ранее подавшие заявление в полицию, смогут получать справки через чат-приложение по ссылке из смс или пуш-уведомления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники вдвое увеличили число краж у молодежи в 2025 году. МВД России и Белоруссии задержали более 70 участников организованных кибергрупп. Wildberries предотвратил массовый взлом аккаунтов пользователей с помощью вредоносных программ.